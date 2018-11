La Chine domine plus que jamais le monde de l'électrique

Avec déjà plus de 370 000 immatriculations de BEV et PHEV au premier semestre 2018 (+108 %), la Chine demeure l'incontestable leader sur le marché des modèles électrifiés en représentant 49,1 % des ventes mondiales.

Ce n'est pas vraiment une surprise. La Chine domine très largement le marché des modèles électrifiés, selon les chiffres d'Inovev. Ainsi, sur le premier semestre de l'année 2018, le pays a enregistré une progression des ventes de modèles BEV et PHEV de 108 % !

Cela représente 372 782 unités, soit 49,1 % des ventes du genre dans le monde. Une part déjà impressionnante qui devrait encore grossir avec la mise en place de quotas de véhicules propres dans les ventes des constructeurs à partir de 2019.

Une tendance à l'électrification qui se vérifie également en Europe, aux Etats-Unis et au Japon, avec des progressions allant de 36,8 à 77,3 %, même si les volumes restent largement plus bas.

De 271 686 unités en 2017, l'Europe devrait totaliser 3,5 millions de ventes BEV et PHEV en 2025, et même 6 millions à l'horizon 2035. A cette date, en Europe, les BEV représenteraient 2,2 millions et les PHEV 3,8 millions.

Evolution des ventes BEV + PHEV dans le monde au 1er semestre 2018

1er S 2017 1er S 2018 Evol. % Chine 179 148 372 782 +108 Europe 133 156 184 910 +38,9 USA 88 309 120 786 +36,8 Japon 17 308 30 684 +77,3 Autres 31 896 49 213 +54,3 TOTAL 449 817 758 375 +68,6

Source Inovev

Estimations des ventes en 2035

BEV PHEV Hybride TOTAL Chine 11,2 4,65 0,5 16,35 Europe 2,2 3,8 0,58 6,58 USA 1,2 2,5 1 4,7 Japon 0,4 0,4 1,3 2,1 TOTAL 15 11,35 3,38 29,73

Source Inovev

Evolution des ventes BEV + PHEV dans le monde

2015 2016 2017 Chine 207 382 351 861 600 174 Europe 189 230 222 619 271 686 USA 115 262 159 283 195 874 Japon 22 563 22 375 53 676 Autres 13 773 18 246 66 649 TOTAL 548 210 774 384 1 188 059

Source Inovev