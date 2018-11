PSA : un nouveau label carrosserie en 2019

L'offre destinée à booster l'activité carrosserie au sein des ateliers PSA prévoit un accompagnement sur les processus de travail, l’outillage et la formation. Le constructeur entend ainsi rattraper son retard.

Le groupe PSA annonce déjà sa première bonne résolution pour 2019 : son propre label dédié à la carrosserie avec un cahier des charges spécifique. Chez PSA, la carrosserie représente 35 % de l’activité des ateliers. Un chiffre plutôt stable, mais que le constructeur entend accroître au regard des opportunités que présente le marché de la réparation-collision.

En cours de finalisation, ce nouveau label a été développé pour accompagner les réparateurs qui souhaiteront y adhérer dans l’amélioration des processus de travail, dans la gestion de l'atelier, dans l'utilisation de leurs outillages, etc. Un volet sera aussi consacré à la formation, notamment sur les nouvelles technologies Adas. En revanche, PSA ne souhaite pas se montrer directif et laissera le choix aux ateliers des réseaux Peugeot, Citroën, DS et Opel de le déployer.

"Nous allons mettre en place un label en 2019 pour avoir une offre claire, packagée et transparente. Nous espérons qu’un maximum de réparateurs agréés carrossiers adhéreront afin que notre maillage territorial soit complet car nous avons un potentiel de 4 700 ateliers. L’adhésion se fera sur la base du volontariat. Un cahier des charges sera à respecter pour la digitalisation, la communication, l’organisation de la vie de l’atelier ou encore l’équipement de garage", annonce Jacques-Edouard Daubresse, directeur des pièces et services pour la France chez PSA.

Velléités de conquête de parts de marché

Ce label carrosserie représente un grand pas pour le constructeur, qui adopte ainsi une toute nouvelle stratégie dans un secteur longtemps négligé, au bénéfice des carrossiers indépendants. Et de ce point de vue, PSA affiche désormais les mêmes velléités de conquête que certains constructeurs concurrents qui ont déjà pris les devants.

A l'instar du groupe Volkswagen qui a créé dès 2015 deux labels pour la carrosserie et le vitrage. Le premier prévoit ainsi un accompagnement sur la formation et l’outillage de leurs partenaires. Quant au second, il permet de développer le remplacement des pare-brise dans les ateliers mécaniques en parallèle d’une prestation d’entretien ou de réparation classique.