Les véhicules du groupe Hyundai bientôt équipés de panneaux solaires

Le groupe a annoncé équiper tous ses modèles d’un toit solaire semi-transparent dès 2019 afin de diminuer la consommation des thermiques et d'accroître l’autonomie des électriques.

Pour Hyundai, les véhicules de demain ne devront pas seulement consommer de l’énergie pour leur fonctionnement, mais aussi en produire. C’est dans cette optique que le Coréen a annoncé travailler sur un système de toit solaire semi-transparent pour tous ses véhicules, qu’ils soient thermiques ou électrifiés. Cette technologie, qui serait introduite dès l’année prochaine, se compose d’un panneau solaire de 100 W pouvant produire jusqu’à 100 Wh d’énergie, dans des conditions idéales, à midi en été.

L’électricité générée est transmise à un contrôleur qui gère la tension et le courant afin d’augmenter le rendement de l’électricité récupérée par le panneau solaire. Cette énergie est convertie et stockée dans la batterie ou utilisée pour réduire la charge du générateur de courant alternatif du véhicule. Résultats : réduire la consommation de carburant sur les thermiques, accroître l’autonomie pour les électrifiés.

Un des outils futurs pour produire de l’énergie

Hyundai précise que, pour les hybrides, ce système, créé à partir d’une structure de panneaux solaires en silicium intégrés dans le toit du véhicule, serait ainsi capable de charger 30 à 60 % de la batterie au cours d’une journée normale, pourcentage qui varie évidemment, en fonction des conditions météorologiques notamment. Aucune précision n'a été en revanche donnée sur les gains de consommation de carburant. Le groupe coréen compte ensuite aller plus loin en élaborant une troisième génération de sa technologie : actuellement à l’essai, elle consiste en des panneaux solaires sur le toit, mais aussi sur le capot des véhicules électriques.

Une technologie qui ne serait toutefois qu’une composante d’un plus large ensemble destiné à produire de l’énergie, comme l’explique Jeong-Gil Park, vice-président exécutif de la division Engineering and Design du groupe Hyundai. "A l’avenir, nous prévoyons l’intégration de nombreuses technologies de production d’électricité dans nos véhicules. Le toit solaire est la première de ces technologies et montre qu’à l’avenir, les véhicules ne consommeront plus seulement de l’énergie de manière passive, mais qu’ils commenceront également à en produire activement."