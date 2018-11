Le marché britannique recule toujours

Après une chute de 20,5 % en septembre, les immatriculions du Royaume-Uni ont encore reculé de 2,9 % en octobre 2018, totalisant 153 999 véhicules contre 158 192 un an plus tôt.

En plus de l'approche du Brexit, le marché britannique a également été pénalisé par l'entrée en vigueur du cycle d'homologation WLTP et des nouvelles normes. En octobre 2018, les immatriculations ont reculé de 2,9 %, soit 153 999 unités, selon les chiffres du SMMT.

Dans ce contexte, les ventes de voitures diesel ont particulièrement souffert en octobre, baissant de 21,3 %, ce qui n'a pu être compensé par une progression de 7,1 % des ventes de voitures à essence et par un bond de 30,7 % des ventes de voitures électriques et hybrides. Au total, la baisse des ventes s'est fait sentir côté particuliers (-1 %) comme côté entreprises (-5,2 %). Le véhicule le plus vendu en octobre a été la Ford Fiesta, devant la Golf de Volkswagen, la Classe A de Mercedes et le Tiguan de Volkswagen.

"La confiance des consommateurs est fragile, ils restent prudents quant aux achats importants", a estimé Howard Archer, économiste chez EY Item Club. "Les entreprises peuvent également faire preuve de prudence dans leurs achats automobiles en raison des incertitudes liées à l'économie et au Brexit. Certaines d'entre elles peuvent choisir de repousser le remplacement de leurs véhicules jusqu'à ce que l'avenir s'éclaircisse", a-t-il ajouté.

Depuis le début de l'année 2018, les immatriculations ont reculé de 7,2 %, à 2,064 millions d'unités contre 2,224 un an plus tôt. Les tendances sont les mêmes qu'en octobre, avec les diesel en repli de 30,7 % pour ne représenter que 31,8 % de part de marché. L'essence s'adjuge 62,3 % du marché et les énergies alternatives (+21,8 % au cumul) grignotent du terrain avec 5,9 % de PDM.

Source : SMMT

Source : SMMT