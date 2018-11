La Ford Mondeo SW se convertit à l’hybride

La déclinaison break de la Mondeo adoptera une motorisation hybride à compter de 2019. L’architecture technique sera identique à celle de la berline. Ford annonce une homologation à 101 g/km de CO2 et une consommation de 4,4 l/100 km.

Ford veut pousser son avantage dans le domaine des grandes routières hybrides. Confortablement installé en tête du segment avec la Mondeo Hybrid (2 514 immatriculations depuis janvier), le constructeur ambitionne d’aller encore plus haut en dotant la Mondeo SW de la même technologie à compter de 2019.

Le break sera alors doté d’un moteur essence 2,0 l et d’un moteur électrique développant une puissance cumulée de 187 ch. Une batterie lithium-ion d’une capacité de 1,4 kWh complétera le dispositif. Celle-ci sera rechargée grâce au système de récupération d’énergie au freinage, qui capture et réutilise jusqu’à 90 % de l’énergie habituellement perdue dans cette manœuvre.