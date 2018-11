Après des travaux sur les batteries de l'A3 e-tron, Audi et Umicore vont travailler sur celles de l'e-tron.

Audi veut créer un circuit fermé pour ses batteries

La marque allemande, dont l'offensive électrique débute avec l'e-tron, se penche sur le recyclage des batteries et la réutilisation de 95 % de ses éléments.

Une batterie coûte très cher. Mais la bonne nouvelle, c'est que 95 % des éléments la constituant peuvent être récupérés et réutilisés, selon les travaux menés par Audi et Umicore. Pour faire naître ce cercle vertueux, les deux sociétés veulent créer un cycle fermé pour certains matériaux comme le cobalt, le nickel et le cuivre.

Les tests menés sur des batteries de l'Audi A3 e-tron vont maintenant être étendus au SUV e-tron avec pour objectif de déterminer la pureté des matériaux récupérés, les taux de recyclage et la faisabilité économique de concepts tels qu’une banque de matières premières.

"Nous cherchons à être des pionniers et à promouvoir les processus de recyclage, explique Bernd Martens, membre du directoire responsable des achats et de l’informatique. Un autre objectif de notre programme est de réduire les émissions de CO 2 dans les achats."