Alliance Ventures place des pions dans la multimodalité avec Transit

Le fonds d'investissement de l'Alliance signe une nouvelle entrée au capital d'une société issue de l'industrie de la mobilité. Cette fois, il s'agit de Transit, l'éditeur canadien d'une application de transport multimodal.

Alliance Ventures ne lève pas le pied. Après avoir conclu une entrée au capital de la société américaine Coord et de la jeune pousse chinoise WeRide.ai, en octobre, le fonds d'investissement de l'Alliance Renault-Nissan-Mitsubishi a annoncé ce 5 novembre 2018 la prise de participation dans la canadienne, Transit. Une opération dont le montant n'a pas été révélé et qui place le groupe franco-japonais sur de bons rails vers la multimodalité.

Transit est en effet la société montréalaise qui édite une application de transport multimodal. Dans les faits, celle-ci permet de se déplacer en empruntant successivement différentes solutions, dont les transports publics, les voitures avec chauffeur ainsi que les vélos et scooters en libre service. Transit associe les données en temps réel fournies par les organismes de transport à celles recueillies auprès des usagers, afin de fonctionner sur la base d’une information la plus précise possible.

Figurant parmi les chefs de file du secteur, aux côtés de Citymapper par exemple, Transit fonctionne dans plus 175 régions métropolitaines dans le monde. Selon le dernier décompte, l'application a noué des accords de partage de données dans quinze villes françaises, à Rome, Milan, Berlin, Hambourg et Londres, en plus de neuf villes américaines et six villes canadiennes, ainsi que Mexico City et Canberra, Melbourne et Sydney, en Australie.

"Nous sommes ravis de réaliser cet investissement stratégique dans Transit, première start-up d’Amérique du Nord dans le domaine des applications de planification de transport en zone urbaine", s'est félicité François Dossa, directeur Alliance Ventures et Open innovation. Cet investissement va permettre de soutenir les efforts déployés par Transit en faveur d’une plus grande mobilité. Il se dit déjà que la technologie de Transit servira à préparer la mise en service des véhicules autonomes publics.