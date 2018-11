Les immatriculations tactiques ralentissent le rythme en octobre 2018

Les immatriculations tactiques se sont largement calmées depuis la rentrée. En octobre, les canaux des loueurs courte durée, VD et véhicules constructeurs ont affiché un fort recul, alors que celui des particuliers a repris du poil de la bête.

À l’approche de la prise en compte des niveaux de CO2 homologués selon le cycle NEDC corrélé mais aussi de la norme Euro6c, certains constructeurs ayant mal anticipé ces changements avaient été pris de court. Leur tactique avait alors été de jouer pendant l’été, et surtout en août, sur les canaux tactiques afin d’immatriculer le plus possible de véhicules qui ne seraient pas non conformes. Avec comme résultat, une explosion - pour les marques les moins bien engagées - des immatriculations sur les canaux tactiques.

Pour rappel, en juillet, ces immatriculations tactiques (ici LCD, constructeurs et VD hors TT) ont représenté près de 24 % des immatriculations totales de VP neufs en France avec une forte hausse du canal des loueurs courte durée (+43,3 %) et des VD (+30 %). Le mouvement s’était plus qu’amplifié en août où les immatriculations tactiques ont pesé pour plus de 30 % des immatriculations totales avec une explosion de la LCD (+72 %), des VD (+87,7 %) mais aussi des immatriculations constructeurs.

26 % des immatriculations en tactiques depuis le début de l’année

Aujourd’hui, le marché semble retrouver peu a peu un équilibre, avec des immatriculations tactiques en forte diminution. Déjà en septembre, ces dernières ont commencé à reculer pour représenter 26,2 % des immatriculations totales. En octobre en revanche, ce recul est devenu flagrant. Par rapport à la même période de l’année précédente, le canal de la LCD a représenté un peu plus de 10 000 VP, soit une chute de près de 20 %. Du côté des VD, même tendance, avec une baisse de 7,55 % soit 25 386 VP, tandis que les immatriculations constructeurs ont pesé pour 2 876 VP soit une relative stabilisation à -0,96 %. Au global, les immatriculations tactiques ont représenté un peu plus de 38 300 unités soit 22 % des immatriculations totales. Depuis le début de l’année, les trois canaux tactiques ont représenté 526 244 VP, soit 26,66 % et deux points de moins par rapport à 2017.

A l’inverse, le canal des particuliers s’est mieux porté en octobre : 92 877 VP ont été immatriculés sur ce mois, soit une hausse de 3,34 %. Les particuliers ont ainsi représenté 53,4 % des immatriculations totales sur ce mois. Depuis le début de l’année, cette hausse atteint 6,7 % soit 885 717 unités soit une proportion de 48,3 %.