Volvo et Baidu vers le véhicule électrique et autonome

Ce 5 novembre 2018, Volvo et Baidu ont rendu public leur accord visant à développer conjointement des véhicules électriques éligibles à l'implémentation de fonctionnalités de conduite autonome.

Le véhicule autonome de Volvo à commercialiser en Chine reposera sur les compétences de Baidu. Les deux groupes ont annoncé, ce 5 novembre 2018, avoir trouvé un accord qui porte sur le développement conjoint de véhicules électriques compatibles avec la conduite autonome. Des véhicules dont la production de masse est prévue contractuellement pour la Chine. Ce partenariat fait de Volvo Cars le premier constructeur étranger à collaborer aussi étroitement avec Baidu pour le développement conjoint de voitures autonomes personnalisées, n'en déplaise à BMW et Ford, autres groupes à honorer des engagements avec le géant chinois de l'Internet.

Volvo Cars et Baidu mettront leurs ressources en commun pour passer à l’étape suivante et préparer l'outil industriel. Cette collaboration avec Baidu est la première du genre pour Volvo Cars en Chine. L’accord de collaboration prévoit que Baidu apporte sa plateforme de conduite autonome, Apollo, tandis que Volvo fournira ses compétences et ses technologies, qui figurent parmi les plus avancées dans l’industrie automobile. "Grâce à Baidu, nous ferons un grand pas en avant dans la commercialisation de nos véhicules compatibles avec la conduite autonome et basés sur les systèmes de sécurité de Volvo, chef de file de l’industrie dans ce domaine, a déclaré Håkan Samuelsson, le président et CEO de Volvo Cars. La conduite autonome gagne du terrain en Chine, où Baidu est un acteur majeur, et le marché regorge de perspectives pour nous, en tant que fournisseur privilégié de flottes de véhicules autonomes".

Baidu s'est familiarisé avec la production de masse de véhicules autonomes. L'alter ego chinois de Google a lancé, en effet, sa navette, Apolong, dont il a assemblé en juillet dernier le centième exemplaire. Cette concurrente de Navya et Easy Mile comprend 14 places assises et a reçu une homologation de niveau 4 des fonctionnalités d'automatisation de la conduite. Pour faire fonctionner ses systèmes, Baidu a scellé un contrat avec le groupe BlackBerry, dont le logiciel QNX Hypervisor 2.0 est conçu pour faire tourner des systèmes informatiques complexes dans les véhicules.