Navya inaugure son usine américaine

Les plans se concrétisent chez Navya. Le constructeur de navettes autonomes a inauguré sa tant attendue usine de production transatlantique. Erigée à Saline, dans le Michigan, elle va recruter 30 personnes avant la fin de l'année.

La symbolique est forte. Navya vient d'achever la construction de son usine d'assemblage de navettes autonomes à Saline, dans le Michigan, soit à moins d'une heure de route de Detroit, le berceau de l'automobile américaine. Le groupe français a inauguré le site qui fonctionnera avec trente collaborateurs au total, selon une information communiquée ce 5 novembre 2018. Un événement auquel ont participé Christophe Sapet, le président du directoire de Navya, et Brian Marl, le maire de la ville de 10 000 habitants.

Attendue de longue date, cette usine marque l'internationalisation assumée de Navya. Fini le temps des expérimentations pilotées depuis Lyon, le groupe souhaite pouvoir fournir les clients dans les meilleures délais et conditions. D'une superficie de 2 000 m², le bâtiment abrite deux zones de préparation avec une chaîne de montage principale composée de six postes, et une zone de validation et de contrôle qualité. Pour mémoire, Navya bénéficié du soutien de Valeo, son actionnaire, dans ce projet d'implantation.

Outre le lever de rideau, Navya a annoncé un partenariat à fort potentiel. Le constructeur lyonnais a trouvé un accord avec First Transit, une filiale de FirstGroup spécialisée dans le déploiement de solutions de mobilité et de transport en commun, et dans le conseil à la conception de systèmes de transport. Un relais qui devrait permettre à la société française de rayonner sur l'ensemble du territoire nord-américain.