Le marché des flottes tourne au ralenti en octobre 2018

Les effets du passage au cycle d’homologation WLTP sont toujours palpables sur le marché des flottes. Celui-ci n’avance que de 0,6 % en octobre. La faute à des immatriculations de voitures particulières en net repli. Les utilitaires légers ont quant à eux affiché une bonne dynamique.

Le cycle d’homologation WLTP continue à perturber le marché des flottes. Après l’euphorie du mois d’août et la débandade du mois de septembre, les acteurs du secteur ont réalisé un mois d’octobre pour le moins mitigé. Les immatriculations de véhicules particuliers et d’utilitaires légers à titre professionnel (sociétés, administrations, loueurs longue durée) se sont élevées à 75 193 unités, un total en progression de 0,56 % par rapport à octobre 2017.

Cette performance en demi-teinte est la conséquence d’un effritement du marché des voitures particulières, dont les immatriculations reculent de 2,7 %, à 42 089 unités. Les effets de WLTP sont toujours palpables. On relève un effondrement de l’activité chez des acteurs de premier plan tels que Volkswagen (1 979 unités, -35,6 %), Audi (732 unités, -62,5 %) ou Nissan (407 unités, -60,1 %), mais aussi un coup de mou chez Renault (9 092 unités, -8,7 %), Citroën (4 111 unités, -1,8 %), BMW (1 606 unités, -2 %), Fiat (642 unités, -7,1 %) et Opel (746 unités, -10,8 %).

Le diesel en repli

En attendant un retour à la normale chez la plupart de ces acteurs, certains en profitent. C’est le cas de Peugeot (12 436 unités, +9,5 %), Ford (1 687 unités, +13,5 %), Mercedes-Benz (1 750 unités, +13,7 %), Toyota (1 762 unités, +69,8 %), Skoda (1 050 unités, +86,5 %), Volvo (726 unités, +14,2 %), Mini (598 unités, +11,4 %) ou encore Seat (429 unités, +176,8 %). La dynamique est clairement du côté des marques qui ont anticipé le WLTP ou qui disposent de gammes relativement compactes.

Autres marqueurs forts de ce mois d’octobre : les mouvements du côté des énergies. Sur les 42 089 voitures particulières immatriculées, 27 140 fonctionnent au diesel. C’est 16,4 % de moins qu’en octobre 2017. La part de marché du diesel est tombée à 64,5 %, contre 75,1 % l’an dernier. Un recul compensé par la hausse de l’essence (11 461 unités, +58,6 %), de l’hybride (2 419 unités, +60 %) et de l’électrique (1 036 unités, +83 %). Notons enfin que le Peugeot 3008 a été le véhicule le plus prisé en octobre avec 3 953 immatriculations. Il devance la Renault Clio (3 513) et la Peugeot 308 (3 237).

Les VUL dans le vert

Du côté des véhicules utilitaires légers, la croissance est de retour. Ce marché progresse de 5 %, atteignant un total de 33 104 immatriculations. Renault a dominé les débats avec 10 896 unités (+3,5 %), devant Peugeot (5 997 unités, +2,8 %) et Citroën (5 296 unités, -8,6 %). La première marque importée est Ford avec 2 373 immatriculations. Concernant les énergies, le diesel domine toujours les débats (93 % de parts de marché) même si l’essence (+82 %) et l’électrique (+20,2 %) montent en puissance.

Malgré les perturbations de ces derniers mois, le bilan du marché des flottes demeure positif en 2018. A fin octobre, 674 759 immatriculations ont été enregistrées, un total en progression de 4,6 %. Les voitures particulières affichent 394 538 unités au compteur (+6 %) avec un mouvement réel en direction de l’essence. Près de 95 000 voitures mises à la route depuis janvier fonctionnent grâce à ce carburant. Ce total est en progression de 52,8 %. Le diesel est quant à lui en repli de 5,7 %, à 271 687 unités. Les utilitaires légers ont de leur côté dépassé les 280 000 immatriculations (+2,6 %) avec près de 94 % d’éléments fonctionnant au diesel.