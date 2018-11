Citroën expérimente l’achat 100 % en ligne avec la C3 JCC+

A véhicule original, mode de distribution original : pour la commercialisation de l’édition limitée de sa C3 JCC+, Citroën s’essaie à la vente en ligne.

Au Mondial de l’Automobile de Paris, Citroën présentait une nouvelle déclinaison de sa citadine C3 baptisée "JCC+". Dessinée par Jean-Charles Castelbajac, cette édition limitée à 99 exemplaires se reconnaît par sa teinte noire et par les rappels des couleurs emblématiques du créateur de mode, le rouge, jaune et bleu. Pour commercialiser ce véhicule, Citroën a voulu faire preuve de créativité en testant la vente 100 % en ligne. Sur le site commercial France de la marque, le client fait le choix entre trois offres en LOA et dispose, si besoin, d’un chat avec un conseiller et d’un numéro de téléphone.

Il est ensuite redirigé vers le site PSA Finance France pour sa demande de financement. Un parcours totalement sécurisé permet de conclure ce financement en ligne, via la signature électronique du contrat. Une fois le financement accepté et la disponibilité du véhicule vérifiée, le client reçoit un e-mail de Citroën pour la signature du bon de commande de son véhicule, livré quarante jours plus tard dans la concession qu’il a préalablement choisie. A noter qu’il est tout de même possible pour le client de commander cette édition limitée dans le réseau Citroën France.