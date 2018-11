Volvo en route vers une cinquième année record

Le constructeur suédois a de nouveau enregistré une croissance à deux chiffres de ses ventes mondiales en octobre, le conduisant vers une nouvelle année record.

2018 pourrait bien constituer pour Volvo sa cinquième année record consécutive : sur les dix premiers mois de l’année, le constructeur suédois a écoulé 526 062 unités. Les SUV XC60 et XC90 se sont imposés en best-seller avec respectivement 152 895 et 77 625 unités écoulées, suivis des V40 et V40 Cross Country à 65 238 exemplaires. Ce volume global en progression de 14 % par rapport à la même période de l’année précédente se rapproche ainsi des 571 577 unités vendues dans le monde en 2017. Nuls doute, donc, que la marque franchira ce nouveau cap symbolique cette année.

Des résultats notamment permis par un mois d’octobre dynamique : le constructeur a ainsi immatriculé 53 509 véhicules sur cette période, soit un volume en hausse de près de 12 %. Avec des progressions sur l’ensemble des zones dans lesquelles le Suédois a planté ses jalons : en Chine, les immatriculations ont bénéficié d’une augmentation de 3,2 %, à 11 083 unités, XC60 et XS90 – assemblés sur ce marché – en tête des ventes. Aux Etats-Unis, la demande s’est accrue de 4,6 %, dynamisée notamment par les SUV. 7 3227 véhicules Volvo y ont été écoulés avec, en modèle porte-drapeau, le XC60.

Hausse à deux chiffres en France

La tendance la plus significative a été observée en Europe, où 26 892 modèles Volvo ont été vendus, soit une hausse de 12,2 %. En France, le mois d’octobre a été historique avec 1 832 immatriculations, soit une progression de 22,2 % et une part de marché de 1,05 %. Sur ce mois, le XC40 s’est imposé comme la meilleure vente avec 550 unités, suivi du XC60 (528) et du V40 à 266 exemplaires, auxquels se sont ajoutées 68 déclinaisons Cross County. Le Top 3 est un peu différent en France sur l’année 2018 où 14 828 unités ont été écoulées, soit un volume en hausse de 14,2 %. Sur la première marche, le SUV XC60 avec 4 493 unités, suivi des V40/V40 Cross Country et XC40 à égalité parfaite avec 3 305 exemplaires vendus respectivement.

Sur ces dix premiers mois de l’année, Volvo France a affiché une croissance saine, avec une progression à la fois sur les canaux des particuliers, mais aussi celui des sociétés. Concernant les particuliers, plus de 4 200 VP ont été immatriculés, soit une hausse de plus de 16 %. Ce canal a ainsi pesé pour 23,6 % des immatriculations totales. 1 272 VP ont été vendus auprès des sociétés et administrations, soit une progression de 5,1 %, auxquels se sont ajoutées 4 317 unités immatriculées auprès des loueurs longue durée, soit un bond de près de 20 %. Au global, les sociétés ont représenté plus de 37,7 % des immatriculations globales du Suédois.