Amaury de Bourmont : "La croissance de Citroën touche toute la gamme"

Citroën a bien tourné la page des problèmes de livraison du C3 Aircross : la marque retrouve son dynamisme et surtout dispose d'un carnet de commandes bien garni qui lui fait espérer atteindre 10 % de part de marché en 2018.

Avec une croissance de 14,7 % des immatriculations qui atteignent 18 780 unités en octobre 2018, Amaury de Bourmont, directeur du commerce France de Citroën, affiche son sourire. Sur un marché en baisse de 1,5 %, la marque aux chevrons avance une part de marché de 10,8 %. Au cumul des dix mois de l'année, la marque ne parvient pas encore à cette limite de 10 %, mais Amaury de Bourmont estime le gain réalisable.

"Nous voulons passer au-delà de 10 % de part de marché sur l'année et pour y parvenir nous devons aller chercher 0,2 point supplémentaire. C'est possible si nous gardons le même cap dans les prises de commandes, affirme-t-il. Beaucoup de signaux sont positifs d'autant que nous bénéficions d'un réel effet de gamme."

De fait, l'ensemble des modèles ou presque participent à cette progression. Seul le C4 Picasso II s'effondre après des années de loyaux services. Mais plus encourageant encore : les prises de commandes restent très fortes et la hausse s'écrit à deux chiffres. "Nous enregistrons même notre meilleur mois de commandes sur le canal des particuliers, notamment grâce à C1, C3 et C3 Aircross. Le nouveau Cactus trouve également ses marques", poursuit Amaury de Bourmont.

Sur le canal des particuliers, Citroën fait mieux que le marché global. Alors que la clientèle des particuliers pèse 53,4 % des immatriculations d'octobre, celle de Citroën représente 56,4 % de son volume total. Novembre 2018 devrait être porté par l'arrivée du C5 Aircross, dont un exemplaire sera présent dans chaque showroom pour l'ouverture des commandes. "Tout se passe comme prévu, nous n'avons pas de retard pour le lancement du véhicule qui est prévu pour janvier 2019", appuie le directeur du commerce France.

Ne pas se fier aux chiffres de DS

Pour la marque DS, les chiffres ne reflètent pas le même optimisme : le volume global chute de 12 % en octobre (1 506 unités). Mais, pour Amaury de Bourmont, cette baisse est surtout le reflet d'une moindre proportion des immatriculations tactiques cette année par rapport à 2017. "Le réseau voit ses immatriculations progresser de 12 %. DS 7 continue de trouver sa place et le mois de commandes a été satisfaisant."