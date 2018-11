130 agences Renault à reprendre

Le réseau Renault organisera le 10 novembre 2018 son salon annuel de la reprise permettant aux agents voulant céder leurs affaires de rencontrer leurs repreneurs potentiels. Le salon se tiendra simultanément dans sept villes de France.

Pour la 14ème année consécutive, le réseau Renault, en collaboration avec le cabinet d'expertise Exco et le groupe Total, organisera le salon de la Reprise et de la Création d'agences, lequel se tiendra simultanément dans sept villes françaises samedi 10 novembre prochain : Bouc-Bel-Air (13), Bordeaux (33), Carquefou (44), Metz (57), Saint-Priest (69), Amiens (80) et Argenteuil (95).

Renault s'appuie sur un réseau secondaire de plus de 3500 garages indépendants au sein duquel 130 agences devraient changer de main cette année. Pour ce faire et assurer le maintien de ce maillage important pour le losange, la marque souhaite aider ses agents à faciliter la cession de leurs affaires.