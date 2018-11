Le marché de l’électrique solide en octobre 2018

Grâce à une performance de premier plan de la Renault Zoé, les immatriculations de véhicules électriques ont bondi de plus de 47 % en octobre. De quoi approcher la barre des 30 000 unités écoulées en France depuis janvier.

Où en seraient les ventes de véhicules électriques en France sans la Renault Zoé ? En octobre, la citadine a été écoulée à 1 869 reprises, de quoi lui assurer la place de numéro un du marché de l’électrique dans l’Hexagone, loin devant la Nissan Leaf et ses 421 unités. A elle seule, la Zoé a représenté plus de la moitié des immatriculations de véhicules zéro émission en France, voitures particulières et utilitaires légers confondus.

Au total, 3 694 immatriculations de véhicules électriques ont été recensées en octobre. Ce total est en hausse de 47,2 % par rapport à octobre 2017. Le gros du volume est assuré par les voitures particulières avec 2 861 unités (+65,2 %). Le Renault Zoé est en tête du classement avec 1 745 immatriculations (+125,2 %), devant la Nissan Leaf (410) et la smart fortwo (108). On note également la montée en puissance de modèles tels que la Volkswagen e-Golf (79 unités, +365 %) et la Hyundai Ioniq (55 unités, +358 %).

Du côté des utilitaires légers, le marché s’est montré plus calme avec 833 immatriculations, un volume en progression de 7,1 %. Le Renault Kangoo Z.E. domine toujours les débats avec 388 unités malgré un mois d’octobre compliqué (-23,5 %). La Zoé suit avec 124 unités (+175,6 %), devant le Nissan e-NV200 (95 unités, +265,4 %). Relevons au passage la comptabilisation des premières immatriculations du Renault Master Z.E.

Fort de ce mois d’octobre positif, le marché du véhicule électrique améliore sa performance depuis janvier. Il croît de 17 %, à 29 447 unités. Les voitures particulières pointent à 23 084 unités (+13 %) avec la Renault Zoé en tête de gondole (12 585 unités, -1,8 %). Quant aux utilitaires légers, ils cumulent 6 363 immatriculations, un total en nette progression de 34,2 %.