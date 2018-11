"Externaliser la gestion et l'administration de son atelier pour se concentrer sur son cœur de métier" : c'est la promesse de Mickaël Perrin, PDG et fondateur de France Atelier.

France Atelier externalise la gestion du matériel de garage

Equiper son atelier et le gérer en toute transparence avec facilité, c'est ce que propose France Atelier. Fondée par Mickaël Perrin, la société propose aux réparateurs d’externaliser le pilotage de leur atelier pour mieux maîtriser leur budget.

"Mal nécessaire", "investissements coûteux", "procédures trop contraignantes"… Ces discours, Mickaël Guérin ne les connaît que trop bien. Après vingt-cinq ans passés dans les concessions, en particulier au sein du groupe BYmyCAR, ce dernier lance aujourd’hui la place de marché France Atelier. Le concept ? Une solution "phygitale" et complète de gestion de l’équipement d’atelier.

Grâce à une plateforme réunissant "tous les plus grands fabricants du marché", France Atelier se propose de prendre en charge l’ensemble des activités liées aux matériels et consommables de garage, de leur achat jusqu’à leur revente, en passant par leur installation et leur maintenance. Equipements VL, PL, cars/bus et agricoles : la marketplace recense aujourd’hui plus de 32 000 références avec 32 partenaires. Cet e-shop est adossé à une équipe d’experts chargée d’accompagner les ateliers dans le choix et le pilotage de leurs matériels.

Une formule locative tout compris

Ces produits et services sont commercialisés dans le cadre d'une formule locative. France Atelier veut en effet inciter les garages à préserver leur trésorerie en transformant leurs immobilisations en charges. En limitant ainsi leur endettement, les garages peuvent consacrer leurs finances à des investissements plus stratégiques. De plus, la formule locative leur permet de bénéficier d’un renouvellement régulier de leurs équipements.

Pour inciter les ateliers à privilégier la location à l’acquisition, France Atelier a été jusqu’à développer une offre de lease back (reprise et paiement des actifs par FA). "Nous préparons aussi un service de location ponctuelle pour outillage spécifique", ajoute Mickaël Perrin.

Fort de ce concept innovant, France Atelier espère "bousculer" le marché de l’équipement et du consommable de garage, qui pèserait environ 1,5 milliard d'euros. D’ici à cinq ans, la jeune entreprise vise une part de marché de 20 % auprès d’une population d’environ 88 000 professionnels, tous profils confondus (concessionnaires, agents, MRA, etc.).