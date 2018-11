Cox Automotive Canada va intégrer Dealer.com

Le groupe de services à destination des distributeurs automobiles Cox Automotive vient d'annoncer que la solution de marketing digital Dealer.com sera intégrée à son portefeuille canadien, en 2019.

Il y a du mouvement outre-Atlantique. Cox Automotive Canada a annoncé que Dealer.com, la solution de marketing numérique à destination des concessionnaires, va intégrer son portefeuille de services dès février 2019, a-t-on appris, ce 5 novembre 2018, par voie de communiqué. "Avec la solution de marketing numérique et de sites Web de Dealer.com, les concessionnaires auront bientôt un accès exclusif à des produits et à des fonctionnalités jusque-là inaccessibles au Canada", s'est exprimée Maria Soklis, présidente de Cox Automotive Canada.

Fondé il y deux décennies aux Etats-Unis et présent au Canada depuis une dizaine d'années, Dealer.com propose aux concessionnaires de disposer d'une plateforme connectée d'édition de sites Web, de création de publicité numérique et de gestion de contenus. Une compétence qui sera désormais intégrée directement à la gamme de fonctionnalités, à la faveur d'un rapprochement des équipes techniques.

Pour mémoire, Dealer.com a obtenu, en 2018, plus de prix Automotive Website Awards que tout autre concurrent pour ses innovations et a été le seul fournisseur de marketing numérique choisi comme finaliste de la DrivingSales Innovation Cup. "Grâce au soutien de notre toute nouvelle équipe canadienne bilingue Dealer.com, les concessionnaires bénéficieront d'une solution de publicité numérique et de création de sites Web sans égale", retient quant à lui Jeff Clark, le vice‑président en charge des Solutions médias chez Cox Automotive Canada.