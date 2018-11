Histovec : un site pour découvrir l’historique des VO

Pour prévenir notamment le risque de remise à la route de véhicules hors d’usage, le ministère de l'Intérieur vient de mettre en service son site Histovec permettant de connaître certains éléments de l'historique d’un véhicule de seconde main.

Régulièrement, des faits relatant des VO destinés à la casse mais remis à la route font l’actualité… avec des conséquences parfois dramatiques. C’est pour éviter ce genre de drames que le ministère de l’Intérieur, dans le cadre d’un ensemble de mesures destinées à mieux protéger les acheteurs de VO, vient de mettre en ligne une version béta de son site baptisé "Histovec". Le credo de ce dernier : permettre à tout propriétaire de véhicule d’occasion, professionnel ou particulier, de générer un rapport sur l’historique de son VO avant la revente. Et donc, dans le cas de l’acheteur, d’avoir la possibilité de connaître cet historique avant de concrétiser son achat.

"Le but est de rassurer l’acheteur, mais aussi d'être contre la fraude lors de la revente de voitures d’occasion, et d'éviter les accidents mortels", note le ministère de l’Intérieur, qui rappelle que, en 2014, un conducteur de 19 ans trouvait la mort dans une voiture d’occasion gravement accidentée, réparée grossièrement et remise en circulation avec la complicité d’un expert véreux. Dans l'accident, le véhicule en question s'était coupé en deux.

Le site en version définitive prêt en fin d'année

Via ce site, le propriétaire rentre certaines informations inscrites sur la carte grise et l'historique des faits marquants enregistrés dans le SIV (Système d'immatriculation des véhicules), utilisé par certains services comme les forces de l'ordre. Peuvent être ainsi connus, la date de mise en circulation, les changements de propriétaire, les sinistres à réparation contrôlée ou encore la situation administrative du véhicule (gage, opposition, vol). Cet historique des faits marquants peut être partagé par le vendeur avec l’acheteur, tout comme l’acheteur peut accéder au rapport officiel hébergé sur le site de l’administration.

L’acquéreur peut également, à partir d’Histovec, envoyer un courriel type au vendeur afin de réclamer cet historique. Si le site, testé dans un premier temps avec des concessionnaires aguerris dans l’activité VO, n’est pour le moment disponible qu’en version bêta, sa version définitive devrait être prête pour la fin de l’année.