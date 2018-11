Le diesel fait de la résistance

Malgré une nette tendance tournée vers les véhicules essence, notamment pour les VO récents, les achats de véhicules à motorisation diesel restent compétitifs.

Certes, l'exercice 2018 aura quoi qu'il arrive fait la part belle aux motorisations essence puisque les particuliers semblent peu à peu tourner le dos au diesel. Un constat qui vaut surtout pour les jeunes véhicules d'occasion puisque Autoscout24 relève notamment dans ses données "un pic de ventes de jeunes voitures essence de près de 30 %". Mais, constate encore Autoscout24, les jeunes VO diesel "gardent leurs adeptes et progressent parallèlement autour de 10 %".

Au global, sur le mois d'octobre 2018, les VO diesel progressent légèrement (+1,33 %), contrairement à ce à quoi nous avions assisté ces derniers mois quand les VO essence, de leurs côtés, évoluent, mais pas aussi significativement (+6,42 %).

"Depuis la rentrée, on peut observer un certain rééquilibrage du marché, et donc une certaine rentabilité. Les Français sont friands de jeunes VO et, si possible, à motorisation essence. Néanmoins, les véhicules diesel récents restent populaires malgré les augmentations du carburant. Le marché serait-il revenu à plus de raison ?", se demande Vincent Hancart, directeur général d'Autoscout24 France.

Carburant Octobre 2018 PDM (en %) Variation (en %) Gazole 325 506 61,19 1,33 Essence 196 913 36,90 6,42 Hybride 6 798 1,27 34,79 Electrique 1 539 0,29 65,84 Gaz 1 595 0,30 -1,30 Divers 313 0,06 0

Source Autoscout24