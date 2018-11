Marché : les jeunes VO décollent

Après un mois de septembre souffreteux, le marché de la seconde main reprend un peu d'air en octobre (+2,8 %), soutenu notamment par les VO récents. Au cumul depuis janvier, le marché accuse toujours un léger retard (-1,4 %).

Enfin, serait-on tenté de dire ! Oui, enfin, le marché de la seconde main a repris un peu d'air en octobre dernier avec 532 504 unités écoulées et une progression de 2,83 %. Voilà quelques mois (avril) que nous n'avions vu le marché VO à pareille fête. Octobre reste le troisième mois de l'année 2018 avec une variation positive.

Ce ne sont pourtant pas les marques françaises qui ont pris le lead en octobre : en effet, Renault recule (-0,95 %) sur la période quand Citroën et Peugeot, respectivement avec +1,57 % et +1,23 %, ne progressent que très légèrement. Il convient plutôt de souligner les performances des marques importées.

Si Dacia (+22,48 %), Nissan (21,71 %) et Skoda (+16,13 %) restent les fers de lance du marché de l'occasion, ces marques sont aujourd'hui accompagnées de Kia (+14,75 %), Hyundai (+14,93 %), Toyota (+12,21 %) et même de Mercedes, seule marque premium à autant progresser le mois dernier (+8,18 %).

Les deux derniers mois restants pour l'exercice seront donc déterminants mais, avec près de 700 000 unités de retard, ce dernier ne devrait pas être comblé d'ici le 31 décembre 2018. A fin octobre, le marché s'établit à 4,77 millions d'unités, en retard de 1,4 %.

Octobre 2018 10 mois 2018 Marque Volume % %Var Volume % %Var TOTAL MARCHE 532 504 100 2,83 4 772 778 100 -1,4 Renault 114 330 21,47 -0,95 1 024 328 21,46 -4,9 Peugeot 98 063 18,42 1,23 882 804 18,50 -2,3 Citroën 62 431 11,72 1,57 560 798 11,75 -3,6 Volkswagen 39 054 7,33 2,90 357 282 7,49 -0,5 Audi 19 651 3,69 2,49 183 055 3,84 -1,8 Ford 19 227 3,61 -4,05 178 677 3,74 -4,9 BMW 18 875 3,54 2,82 178 064 3,73 0,4 Mercedes 18 550 3,48 8,18 170 169 3,57 3,4 Opel 17 865 3,35 -1,07 165 197 3,46 -4,6 Nissan 16 366 3,07 21,71 136 272 2,86 10 Fiat 16 141 3,03 9,04 134 212 2,81 0,3 Toyota 14 166 2,66 12,21 121 027 2,54 5,3 Dacia 10 608 1,99 22,48 92 087 1,93 21,4 Seat 7 116 1,34 1,08 65 831 1,38 -0,3 Mini 6 724 1,26 13,18 56 310 1,18 7,1 DS 6421 1,21 10,52 53 166 1,11 0,9 Hyundai 4 856 0,91 14,93 43 548 0,91 6,3 Kia 4 543 0,85 14,75 39 992 0,84 8,4 Suzuki 4 218 0,79 5,90 36 337 0,76 5,1 Alfa Romeo 3 613 0,68 -4,27 32 348 0,68 -8,1 Skoda 3 189 0,60 16,13 26 938 0,56 14,2 Volvo 2 884 0,54 10,24 26 310 0,55 3,7 Source AAA

Les jeunes occasions et les VO d'âge moyen sont les artisans de ce bol d'air frais du marché VO. En effet, les VO de moins d'un an ont totalisé 58 812 unités en octobre, soit une progression de plus de 15 %, notamment tirée par les VO de moins de 6 mois (22,55 %).

Le mois dernier, nous avions constaté que les VO d'âge moyen devenaient la valeur sûre du marché. Une remarque à nouveau valable ce mois-ci et de manière plus marquée avec une nouvelle et forte progression de +18,59 % pour les VO de 2 à 4 ans et plus de 70 000 unités écoulées.

Age véhicule Volume mensuel Evolution (en %) Volume annuel Evolution (en %) Total 532 504 2,83 4 772 778 -1,4 Moins de 6 mois 36 734 22,55 259 874 6,2 De 6 mois à 1 an 25 231 5,30 231 975 2,6 1 à 2 ans 40 283 12,21 333 672 6,6 2 à 4 ans 70 355 18,59 602 804 8,8 4 à 5 ans 28 729 7,12 265 431 1,2 5 à 8 ans 70 366 -0,85 659 238 -6 8 à 15 ans 157 852 -0,65 1 468 637 -4 Plus de 15 ans 102 954 -8,10 951 147 -6

