PSA Charleville-Mézière va accueillir trois projets industriels du conglomérat Cetival

Le conglomérat familial algérien Cevital va concrétiser trois projets industriels dans des bâtiments de l’usine PSA de Charleville-Mézières, devenus inoccupés suite au compactage de l'usine.

La visite d’Emmanuel Macron sur le site PSA de Charleville-Mézières n’a rien d’un hasard : le président de la République doit visiter le futur site industriel du conglomérat familial algérien Cevital, logé dans l'usine du constructeur automobile. Ainsi, les terrains et bâtiments de l’usine PSA, devenus inoccupés suite à son compactage, accueilleront trois unités industrielles de fabrication de membranes et de stations de production d’eau ultra pure, de dessalement d’eau de mer et de traitement des eaux industrielles en utilisant EvCon, technologie allemande acquise par le groupe Cevital. Des projets qui pourraient créer à termes plus de 1 000 emplois dans la région et particulièrement à côté de l’ancien site de PSA.

Pour information, Cevital, qui se décrit comme la première entreprise privée algérienne, a investi dans des secteurs d’activités diversifiés, dont l'industrie agroalimentaire et la grande distribution, l'électronique et l'électro-ménager, la sidérurgie, l'industrie du verre plat, la construction industrielle, l'automobile, les services et les médias. En France, le conglomérat a posé ses jalons en 2013 avec l’acquisition d’Oxxo (fenêtres et portes en PVC), puis de Brandt en 2014.