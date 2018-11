Le groupe Pautric renouvelle son partenariat avec le FC Nantes

L'opérateur nantais, via sa concession Pays de Loire Automobiles, distributeur BMW et Mini, a renouvelé son partenariat avec les Canaris.

Pays de Loire Automobiles, distributeur BMW et Mini à Saint-Herblain, Rezé et les Sorinières, groupe de concessions appartenant au groupe Pautrics vient de renouveler son partenariat avec le FC Nantes. Ce partenariat s’inscrit dans une volonté mutuelle de combiner leurs efforts, leurs énergies et leurs moyens pour continuer à apporter à leurs clients le meilleur et le plaisir de la sportivité et de la convivialité.

"Nouer un partenariat avec le FC Nantes, acteur emblématique de la vie sportive nantaise, c’est une formidable opportunité pour Pays de Loire Automobiles de pouvoir s’inscrire dans l’histoire déjà forte de ce club et de rejoindre la communauté qui le soutient", a expliqué Guy Sauvadon, président de Pays de Loire Automobiles.

Pour Waldemar Kita, président du club des Canaris, "nous sommes ravis de pouvoir compter à nouveau sur le soutien de BMW. C’est important pour le FC Nantes de construire des relations pérennes avec les entrepreneurs locaux. Cela participe à la réussite du club. Avec Pays de Loire Automobiles, notre vision est commune, nous avons l’ambition de satisfaire toujours plus nos publics".

Le groupe Pautric est le 40e groupe de distribution du Top 100 du JA avec 9 013 VN écoulés en 2017 pour un CA de 385 millions d'euros. Il est aussi un des premiers distributeurs de la marque BMW en France avec 4 660 VN écoulés l'an passé ainsi que 2 328 Mini neuves. Outre la Loire-Atlantique, le groupe Pautric est présent avec les marques du groupe bavarois en Bretagne, sur la Côte d'Azur et dans la région de Grenoble-Bourg-en-Bresse.