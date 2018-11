13 % des immatriculations de VP neufs en location courte durée en 2018

AAA Data s’est penché sur la location courte durée en France depuis le début de l’année, un marché dynamique, mais aussi stratégique pour les constructeurs.

"Un service incontournable" : voila comment qualifie AAA Data l’activité de la location courte durée en France. Le fournisseur de données automobiles s’est penché sur la santé de ce marché, avec quelques chiffres à la clé : la location longue durée s’avère être un marché plus dynamique que le marché global avec une croissance de 11,4 % en 2017, soit 20 millions de locations par an pour 7,7 millions de locataires. 1 400 loueurs se partagent ce marché en pleine croissance, et ce, grâce à la conjonction de plusieurs phénomènes. D’une part, une croissance soutenue des activités touristiques, d’autre part, l’émergence de la location courte durée comme alternative à la propriété du véhicule, mais aussi l’évolution des comportements des automobilistes, plus enclins aux nouvelles formes de mobilité. Sans oublier l’influence des flottes, qui se tournent de plus en plus vers des solutions d’optimisation de la gestion de flotte, dont fait partie la location courte durée, pour faire face, par exemple, à des pics d’activité saisonniers.

Ce marché de la location courte durée représente environ 200 000 immatriculations par an en France, avec un pic d’immatriculations observé logiquement avant l’été. AAA Data a ainsi noté entre 15 000 et 30 000 achats de VP neufs notamment durant le deuxième trimestre de l’année, avec une forte concentration en juin.

La demande en essence monte aussi en flèche dans la LCD

Pas moins de 17 % de ces plus de 200 000 véhicules plaçaient dans la catégorie des véhicules de luxe ou supérieur en 2017, tandis que les SUV dominaient en représentant 23 % VP neuf en LCD, soit 8 points de plus par rapport à 2014. A noter également une demande en essence et hybride en augmentation soit respectivement + 31 points de plus pour l’essence et 1 point supplémentaire pour l’hybride. Bien sûr la location longue durée constitue aussi un canal d’immatriculation important pour les constructeurs et ce pour plusieurs raisons : les marques profitent ainsi de ce marché pour accroître la visibilité de leurs modèles mais aussi écouler leur stock et atteindre leurs objectifs de ventes. Ainsi, de janvier à septembre 2018, les loueurs courte durée en représenté en moyenne 13 % des immatriculations totales des marques en France.

On retrouve logiquement en tête des marques ayant le plus immatriculés de véhicules auprès des loueurs courte durée : Renault arrive en tête en 2018 avec 49 099 unités soit 15 % de ses immatriculations totales, suivi de Peugeot avec 33 028 unités soit 11 % des immatriculations globales de la marque et enfin Citroën à 18 504 VP neufs, soit 11 % des ses ventes totales. Malgré cela, les Français ne sont pas ceux qui immatriculent le plus de VP neuf auprès des loueurs courte durée. Il s’agit plutôt de Fiat avec 25 % de ses immatriculations en LCD soit 15 852 unités, puis Ford (21 %, soit 13 259 unités), et enfin Opel (18 %, soit 9 861 VP neufs).