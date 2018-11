Axodel racheté par Kuantic

Dans la plus grande discrétion, l'entité juridique Axodel a disparu du registre du commerce, au cours du mois de septembre 2018. En fait, il s'agit d'une opération planifiée de longue date et rondement menée par Kuantic, la maison mère.

Axodel n'existe plus sous sa forme juridique. Depuis le 25 septembre 2018, la société a été radiée du registre du commerce. En réalité, la chose était inscrite au programme de développement depuis mars 2017 et l'entrée au capital de Valeo, a expliqué au Journal de l'Automobile Samuel Vals, le directeur opérationnel de Kuantic. "Notre nouvelle actionnaire ne souhaitait pas poursuivre avec deux structures distinctes, mais liées par le capital", résume-t-il le choix stratégique.

Par souci de maîtrise des risques, les analystes financiers goûtent mal la lecture de bilans qui font état de transactions commerciales entre deux sociétés intimement liées. Axodel et Kuantic ont donc procédé à une transmission universelle de patrimoine (TUP), soit une dissolution sans liquidation, dont les effets sont assimilables à une fusion. Kuantic, en tant que maison mère, a ainsi repris tous les actifs. "L'ensemble du personnel a été transféré", assure Samuel Vals. Selon des sources proches du dossier, certains départs de cadres ont cependant été organisés au début de l'été 2018.

Axodel n'a pas disparu pour autant. En France, le nom se transforme en marque, sous laquelle l'entreprise détenue en partie par Valeo commercialisera toujours des solutions en direct aux petites et moyennes flottes (dont AxoFleet), tandis que Kuantic se chargera encore des relations avec les grands comptes, dont les constructeurs. A l'étranger, à savoir en Espagne et au Portugal, Axodel demeurera une entité juridique. Mais cela pourrait rapidement évoluer, là encore dans une volonté de clarifier la situation vis-à-vis des clients et prospects.