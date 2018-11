Geoclic à la relance avec sa V3

Fin de la période d'accalmie chez Geoclic Solutions. L'éditeur a placé la rentrée sous le signe du renouveau, en démarrant la phase commerciale de sa troisième génération de plateforme de gestion de flottes.

Géoclic Solutions sort les muscles. Après une période de discrétion médiatique, l'éditeur de plateforme de gestion de flottes revient avec une version renforcée de son service. Et la raison en est simple, cette troisième génération s'est fixé comme objectif de départ d'élargir sa cible de clients en ajoutant des fonctionnalités, dans un contexte qui voit les cadors prendre leurs aises sur le marché.

La liste s'étend donc à la gestion de l'accidentologie et des sinistres, ce qui est intimement lié à l'intégration des modules d'éco-conduite et d'analyse comportementale, qui comprend désormais une cartographie référençant les vitesses légales par tronçon de route. Geoclic a aussi prévu un tableau de bord d'état du parc en temps réel. Une interface, qui s'étend à l'historique des véhicules, dont la gestion de l'entretien, des contrats de location, des attributions et des contraventions.

La société, sous contrat avec des références telles que le groupe PSA, Vinci, UPS ou encore les Transports Guidez et AltéAD, a justement pris le parti de se lancer sur le créneau des poids lourds et des engins de chantier. Une incursion qui rime là également avec cette volonté d'ouverture à un panel élargi de clients.

Pour le chauffeur, le téléphone portable restera la clé d'accès au service. Géoclic a rendu sa plateforme compatible avec tous les systèmes d'exploitation (OS) et tous les navigateurs Web. Un service en ligne qui permettra, par ailleurs, d'effectuer tous les imports/exports d'information nécessaires aux gestionnaires.

Aspirant au nouveau projet de Renault, Geoclic n'a pu franchir les barrières à l'entrée. Toutefois, l'entreprise spécialisée dans les petites et moyennes flottes continue de lorgner les grands constructeurs. Elle fait de la signature d'accords avec des OEM l'une de ses priorités absolues. Un axe de développement en passe de se concrétiser. Selon Eric Felix, le fondateur, un des acteurs majeurs du VUL en Europe pourrait bientôt valider la technologie de Géoclic pour son best-seller.