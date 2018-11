Deux départs dans le top management de LeasePlan

Le directeur financier et le directeur général en charge des opérations pour l’Europe du loueur en longue durée ont démissionné de leurs fonctions. Ces départs font suite à l’échec du projet d’introduction en Bourse de l’entreprise.

Faut-il y voir une conséquence directe du projet avorté d’entrée en Bourse de l’entreprise ? Toujours est-il que LeasePlan annonce le départ de deux membres de son top management. Gijsbert de Zoeten, le directeur financier depuis 2017, et Marco van Kalleveen, le directeur général en charge des opérations pour l’Europe depuis 2016, ne font plus partie des effectifs. Ils démissionnent par la même occasion de leur poste au conseil d’administration. LeasePlan met les formes et souligne que les deux dirigeants ont "contribué à la mise en place de bases solides pour l’entreprise, et à la préparation de la prochaine phase de croissance et de développement".

Rappelons que LeasePlan avait annoncé début octobre sa volonté de s’introduire en Bourse sur Euronext Amsterdam et Euronext Bruxelles. Le projet était tombé à l’eau une semaine plus tard, officiellement en raison de conditions de marché jugées défavorables.