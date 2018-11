Le Journal des Flottes organise son premier Atelier, le 4 décembre

Le magazine des gestionnaires de parcs automobiles organise la première édition de ses Ateliers dédiés aux acteurs de la gestion de flotte le mardi 4 décembre, à Paris. Un événement créé en partenariat avec Holson.

A vos agendas ! Le Journal des Flottes vous donne rendez-vous le mardi 4 décembre pour son premier événement. Cet atelier, qui se déroulera de 8h30 à 11h30 au Kampai (Paris 2e), aura pour thématique la gestion de la transition énergétique à l’aune de WLTP et la fiscalité 2019 (nouvelle grille de malus, hausse des carburants...).

Holson, partenaire de l’événement, présentera les conséquences et les impacts sur le TCO liés à ces évolutions. Sont également confirmées les interventions de Dominique Gobin, directeur ventes flottes et véhicules d’occasion de Hyundai Motor France, de Jean-Claude Huard, directeur national matériel entreprise de Léon Grosse, et de François Piot, président de l’Observatoire du Véhicule d’Entreprise.

Ce rendez-vous est ouvert à tous les acteurs de la gestion de flottes, dont les responsables de parcs, les directeurs achats et les directeurs financiers. Les inscriptions sont ouvertes.