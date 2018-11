La part du diesel dans les VP tombée à moins de 35 % en Europe

Les dernières données récoltées par l’Acea montrent une nouvelle fois l’inexorable baisse des motorisations diesel dans les ventes totales.

Le troisième trimestre 2018 confirme la forte tendance à la baisse des diesel dans les véhicules particuliers neufs immatriculés en Europe. Selon l’Association des constructeurs européens d’automobiles (Acea), ce type de véhicule a subi une baisse de 18,2 % sur le troisième trimestre 2018, soit 1 478 326 unités écoulées. Ce recul du diesel a été observé dans une très grande majorité des marchés, dont les cinq plus importants, à commencer par le Royaume-Uni avec près de -34 %, l’Italie et l’Allemagne avec une baisse d’environ 16 %, mais aussi l’Espagne (-12 %) et la France (-9,3 %).

Les plus fortes chutes ont été observées en Suède avec -61 % et un volume passé de 41 095 à 16 073 unités, et aux Pays-Bas (-39 %). Seuls quelques marchés ont été à contre-courant de cette tendance, comme la Bulgarie, le Danemark, la Roumanie ou encore la Pologne.

Les énergies alternatives pousuivent leur hausse

Logiquement, les immatriculations de véhicules essence ont augmenté de 15,2 %, à 2 007 738 unités. Encore une fois, les cinq plus gros marchés ont suivi la tendance globale, dont l’Espagne (+39,6 %, près de 167 500 unités), la France (+30,2 % et 261 037 VP neufs), l’Allemagne (+9,2 %) ou encore le Royaume-Uni et l’Italie avec respectivement 4,9 et 3,3 %. La chute du diesel a également largement profité aux motorisations alternatives électriques (hybrides, plug-in et électriques), avec un volume de 270 676 unités soit +29,7 %.

Presque tous les pays ont connu une croissance à deux chiffres sur le troisième trimestre 2018. Dans le détail, les immatriculations de modèles électriques ont représenté 32 351 unités, soit une progression de 37,4 %, et les hybrides rechargeables ont pesé pour 39 630 exemplaires soit 24,5 %. Enfin, 147 649 hybrides ont été écoulés en Europe sur le troisième trimestre 2018, sans oublier les véhicules alternatifs hors électriques avec 51 046 unités. Au global, les motorisations alternatives électrifiées ont pesé pour 270 676 unités, soit une hause de 29,7 %.