Keolis et Bordeaux lancent le transport urbain partagé à prix fixe

La filiale de la SNCF a choisi Bordeaux pour expérimenter un nouveau service de transport partagé à la demande et à bas coût. Unique en France, il fait écho à des tests en cours en Australie et aux Etats-Unis.

Ce 7 novembre 2018, Keolis a fait entrer Bordeaux dans une ère nouvelle. La filiale de la SNCF a démarré l'expérimentation de KE'OP, un service de mobilité au modèle économique inédit en France. Moyennant un tarif fixe de cinq euros, quels que soient la distance et le temps de trajet, l'utilisateur peut en effet réserver et prendre place à bord d'un des sept véhicules monospace (7 places) mis à disposition par Keolis, sur un rayon de 50 km2, dans la métropole bordelaise.

En Gironde, ce nouveau mode de transport qui se veut économique et écologique est expérimenté dans les communes de Pessac, Mérignac et Le Haillan, couvrant l'aéroport, le campus universitaire et plusieurs centres hospitaliers. Après ses débuts en Gironde, il "a vocation à s'étendre à d'autres villes" de l'Hexagone, précise-t-on. Il est aussi en cours d'expérimentation depuis le début de l'année dans les villes australiennes de Sydney et Newcastle, et à Los Angeles, aux Etats-Unis.

En pratique, l'application KE'OP permet de géolocaliser le passager à son point de départ et de lui fixer un point de rendez-vous à une distance n'excédant pas 100 mètres du lieu où il fait sa demande. Selon Keolis, son attente ne devra pas dépasser quinze minutes. On peut réserver son trajet à l'avance et jusqu'à la dernière minute, du lundi au samedi de 6h à 21h. KE'OP permet également des connexions au réseau de transports en commun de la métropole.

Avec cette expérimentation qu'il finance en totalité, Keolis veut "démontrer la pertinence de ce nouveau mode de déplacement" en apportant "une meilleure couverture du territoire à moindre coût et plus de souplesse aux voyageurs", tout en contribuant à réduire la congestion urbaine. (Avec AFP)