Toyota occupe la première place en 2018 et devance au classement général Mini et Toyota.

Toyota, marque la plus aimée par ses distributeurs

Le CNPA a dévoilé mercredi 7 novembre 2018 les résultats de sa Cote d'Amour des Constructeurs. Dans l'ensemble, les concessionnaires ont été sévères avec leurs concédants. Le podium se constitue, dans l'ordre, de Toyota, Mini et Volvo.

Les tensions entre distributeurs et constructeurs sont-elles vives ? Cela est fort possible au regard des notes attribuées par les concessionnaires à leurs concédants à l'occasion de la 23e Cote d'Amour réalisée par le CNPA, dont les résultats ont été dévoilés hier mercredi 7 novembre 2018.

Une nouvelle enquête menée auprès de 1 062 points de vente français et 712 responsables interrogés du 15 mai au 15 septembre dernier. Ceux-ci représentent 27 marques au total et ont été questionnés sur 29 critères différents répartis dans six catégories, dont celle du marketing et de la publicité qui fait cette année son apparition dans l'enquête.

Avec une note moyenne de 4,93 contre 5,74 en 2016, les réseaux ont jugé plus sévèrement leurs constructeurs, avec notamment quinze marques obtenant une note moyenne inférieure à cinq, ce qui "traduit une inquiétude des distributeurs sur l'avenir de leurs métiers et la transformation de leur business model", a avancé Christophe Maurel, président de la branche VP du CNPA, qui a rappelé aussi que "l'actualité, avec des sujets sensibles comme le WLTP, la baisse du diesel, les mutations environnementales ou les nouveaux contrats de distribution avait tendance à raviver ces tensions".

Malgré ce constat, certaines marques s'en tirent mieux que d'autres. C'est notamment le cas de Toyota, la mieux notée par son réseau, classée première marque cette année avec une moyenne de 6,06. La Japonaise devance Mini (6,03) et Volvo (5,98). Du côté des marques françaises, Peugeot, ce n'est pas une surprise, est la mieux placée (7e), devant Renault (11e), quand Citroën se retrouve 23e marque sur 27 avec une note moyenne de 4,22. Enfin, notons la 25e place de Hyundai, qui, malgré ses très belles performances commerciales (+25,1 % depuis janvier et près de 30 000 VN écoulés), se retrouve 25e du classement général.

Rang Marques Note 2018 Note 2017 1 Toyota 6,06 6,59 2 Mini 6,03 6,86 3 Volvo 5,98 7,29 4 Mercedes 5,87 6,12 5 BMW 5,84 6,82 6 Smart 5,76 5,2 7 Peugeot 5,41 5,85 8 Kia 5,27 5,86 9 Seat 5,27 5,71 10 Suzuki 5,18 6,45 11 Renault 5,17 6,03 12 Ford 5 5,38 13 Skoda 4,93 6,08 14 Dacia 4,88 6 15 Volkswagen 4,85 5,23 16 Nissan 4,77 5,2 17 Mazda 4,75 5,2 18 Fiat 4,46 5,83 19 Honda 4,42 5,51 20 Audi 4,37 5,53 21 Jeep 4,29 5,57 22 Alfa Romeo 4,23 5,15 23 Citroën 4,22 4,79 24 Opel 4,17 5,29 25 Hyundai 4,04 5,27 26 Mitsubishi 3,99 4,92 27 Land Rover 3,81 4,96

Source CNPA