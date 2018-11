Christian Stein promu chez Seat et au sein du groupe VW

Christian Stein a été nommé directeur général de la communication, des relations institutionnelles de Seat au niveau international, et des relations institutionnelles du groupe Volkswagen en Espagne.

Depuis le 1er novembre, Christian Stein a été nommé directeur général de la communication, des relations institutionnelles de Seat au niveau international et des relations institutionnelles du groupe Volkswagen en Espagne. Outre ces nouvelles fonctions, il continuera d'assumer ses activités de communication de Seat S.A. en coordonnant également la stratégie des relations institutionnelles du groupe Volkswagen en Espagne, au Portugal et en Afrique du Nord.

Une décision qui "vise à créer des synergies et à assurer une plus grande cohérence de l'ensemble des activités de communication, institutionnelles et de proximité, de marque de Seat partout dans le monde", a expliqué la marque dans un communiqué. En effet, Seat souhaite "renforcer l'image de l'entreprise et consolider les relations avec toutes les parties prenantes qui lui sont associées".

"La nomination de Christian Stein vient récompenser l’excellent travail accompli sous sa direction, a souligné Luca de Meo, président de Seat et du directoire du groupe Volkswagen España Distribución. La fusion des deux domaines sous une direction unique est une décision logique et stratégique afin de continuer à renforcer le positionnement mondial de Seat et du groupe Volkswagen en Espagne."