L’Alliance renforce sa production d’utilitaires en France

L'usine Renault de Maubeuge produira la nouvelle génération Kangoo et le Nissan NV250, tandis que Sandouville accueillera le nouveau fourgon Mitsubishi.

Toujours dans l’objectif d’accélérer les synergies, qui, pour rappel, devront atteindre à l’horizon 2022 les 10 milliards d’euros, l’Alliance a décidé de concentrer sa production de véhicules utilitaires. Avec, comme grande gagnante, l’industrie automobile française. Carlos Ghosn, PDG de l’Alliance, a annoncé la production de nouveaux véhicules utilitaires dans les usines de Maubeuge et Sandouville. Maubeuge, qui produit déjà les VUL Renault Kangoo, Kangoo Z.E. et Mercedes-Benz Citan pour environ 160 000 unités au total, se verra logiquement attribuer la nouvelle génération de la famille Renault Kangoo, thermique et électrique. Le site, qui compte actuellement 2 200 salariés, devrait voir ses effectifs gonfler de 200 collaborateurs et bénéficiera d’un investissement de 450 millions d’euros sur cinq ans. Soit une partie de l’enveloppe de 1,4 milliard d’euros d’investissement promise par le groupe Renault pour la France pour les véhicules électriques et utilitaires.

Le nouveau fourgon Mitsubishi à Sandouville

Deuxième bonne nouvelle pour ce site qui conserve donc son fleuron : l’attribution de la production du Nissan NV250. Ce nouveau véhicule utilitaire léger, basé sur la plateforme Renault Kangoo sera produit à partir de la mi-2019. Deuxième site grand gagnant de cette volonté d’accroître les synergies, Renault Sandouville, qui produira sur la plateforme de Renault Trafic, le nouveau fourgon Mitsubishi, dernier est destiné aux marchés australien et néozélandais. Pour rappel, l’usine de Sandouville, qui emploie près de 2 000 personnes, est consacré à la production du Renault Trafic et des versions similaires pour Fiat et Nissan. 70 % de la production de l’usine de Sandouville est destinée à l’exportation. Ainsi, en 2017, plus de 104 000 véhicules Trafic ont été vendus dans le monde.