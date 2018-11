PSA Retail rend son après-vente accessible 24h/24 et 7j/7

Sur ses sites de Massy-Palaiseau et de Marseille, PSA Retail teste le concept de Self-Reception. Son principe : permettre aux clients de déposer leur véhicule 24h/24 et 7j/7 pour une opération en après-vente.

PSA Retail poursuit ses initiatives pour rendre le parcours client en après-vente le plus fluide et facile possible. Après avoir inauguré l’outil Video Check, le distributeur teste actuellement dans deux de ses sites, celui de Massy-Palaiseau et de Marseille, un système qui permet au client de déposer son véhicule à tout moment pour une opération après-vente. Baptisé "Self-Reception", ce système s’appuie sur une borne de réception automatique, disposée dans le parking de la concession, sur laquelle le client précise ses coordonnées, le type de problème rencontré ou d’intervention désirée, mais dépose aussi ses clés et sa carte grise, récupérées par un robot. Le véhicule est alors pris en charge lors de l’ouverture de la concession par un conseiller commercial, qui, grâce à l’outil Video Check, réalise une vidéo expliquant les différentes interventions.

Le client, aidé de cette vidéo, valide ou non les opérations, puis une fois le véhicule passé en atelier, effectue son règlement en ligne. Ce dernier génère un code qui lui permet de récupérer, via la borne, son véhicule n’importe quel jour, à l’importe quelle heure. "Nous espérons déployer ce système à l’ensemble des concessions PSA Retail dès l’année prochaine, explique Jean-Denis Bigot, directeur après-vente du distributeur. Et ainsi ajouter une brique supplémentaire à cette plateforme digitale que nous construisons dans le réseau PSA Retail, aussi bien au niveau de la distribution, avec nos nouveaux showrooms, que des services, notamment en après-vente, avec Video Check."