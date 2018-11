Parkki obtient 1 million d'euros de soutien à son développement

La start-up, qui anime une plateforme de gestion des données de stationnement, a levé la somme d'un million d'euros auprès de deux investisseurs, ViaID et Finovam Gestion. Parkki entend utiliser cette ressource financière pour soutenir sa croissance commerciale.

Deux ans après sa création et une dizaine de mois à peine après avoir dévoilé sa technologie brevetée au CES 2018 de Las Vegas, Parkki lève un million d'euros. La start-up a convaincu ViaID et Finovam Gestion de participer à un tour de table destiné à financer son développement commercial, a-t-on appris par voie de communiqué le 8 novembre 2018.

"Grâce au soutien de Via ID et Finovam Gestion, nous sommes en mesure d’agrandir l’équipe dans le but d’atteindre des objectifs ambitieux, s'est félicité Pierre-Julien Harbonnier, le PDF de Parkki. L’optimisation de la gestion des parcs de stationnement est nécessaire pour les villes, les centres commerciaux, les aéroports, etc. Chez Parkki, nous souhaitons révolutionner la gestion des parcs de stationnement de tous ces acteurs et rendre le stationnement intelligent incontournable. Nous avons pour but de nous étendre sur plus de 25 000 places de stationnement dès l’année 2019, en France et à l’international.”

La start-up, qui compte l'agglomération de Rennes dans ses premiers clients, s'est faite connaître en concevant une plateforme de supervision capable de s’interfacer avec toutes les technologies de capteurs intelligents, allant de la barrière aux capteurs de stationnement plus complexes, tel que celui présenté au salon de Las Vegas, à savoir un capteur positionné sur l’éclairage public analysant les espaces de stationnement dans un rayon de 100 mètres.

Pour Jean-François Dhinaux, le directeur du marketing stratégique et des synergies chez Via ID, Parkki représente une véritable opportunité. "Le parking vaut de l’or et sa donnée également. Au-delà de permettre l’optimisation du stationnement qui revient à gérer le plus souvent une pénurie en centre urbain, cette donnée peut être transformée en opportunité à forte valeur ajoutée pour beaucoup d’acteurs", a-t-il expliqué à l'occasion de l'annonce de la levée de fonds. Pour mémoire, l'incubateur nordiste a accueilli la start-up depuis ses débuts.