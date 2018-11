Elon Musk contraint de céder les rênes de Tesla

Suite à l'accord conclu avec le gendarme boursier américain (SEC), Elon Musk abandonne la présidence de Tesla, mais reste directeur général. L'emblématique patron devra désormais partager le pouvoir avec l'Australienne Robyn Denholm.

Quelques semaines après la promotion de Jérôme Guillen à la tête de la division automobile, Tesla poursuit sa réorganisation. Conformément à l'accord conclu avec le gendarme boursier américain (SEC) début octobre, prévoyant notamment une amende de 20 millions de dollars pour la marque et pour son dirigeant, Elon Musk cède la présidence du conseil d'administration à Robyn Denholm (55 ans), actuelle directrice financière du géant australien des télécoms, Telstra.

De cette façon, la SEC s'assure de voir les faits et gestes du fantasque dirigeant être mieux contrôlés. Une initiative qui fait suite au tweet polémique d'Elon Musk, publié le 7 août 2018, dans lequel il affirmait vouloir retirer son groupe de la Bourse au prix de 420 dollars l'action et qu'il avait pour ce faire "sécurisé" les financements nécessaires. Une information qui avait contraint la SEC à déposer plainte contre le patron et qui avait fait chuter de 14 % le titre de la marque.

Déjà membre du CA depuis 4 ans

Le milliardaire continuera à gérer les opérations quotidiennes de la firme californienne en tant que directeur général, mais il devra désormais rendre des comptes à Robyn Denholm, dont la nomination prend effet immédiat, mais qui assurera ses responsabilités actuelles pour encore six mois. Avant d'atterrir chez Telstra, où elle a occupé les fonctions de directrice de l'exploitation puis de directrice financière, l'Australienne a travaillé dans d'autres entreprises technologiques comme Juniper Networks et Sun Microsystems, ainsi que chez Toyota.

Elle était déjà membre du conseil d'administration du constructeur automobile américain depuis 2014. "Robyn a une expérience solide à la fois dans l'industrie de la tech et de l'automobile, et elle a aussi largement contribué à faire de Tesla une entreprise rentable pendant ses quatre années passées en tant que membre du conseil d'administration", a relevé Elon Musk dans le communiqué.