Ford sur le marché des trottinettes électriques

L'électromobilité prend une nouvelle forme chez Ford. Le constructeur vient de faire l'acquisition de Spin, une start-up américaine positionnée sur le marché de la trottinette électrique.

Ford ne veut pas laisser Lime et Bird prendre trop d'avance. Le constructeur américain vient pour ce faire d'investir en reprenant les activités de Spin, autre start-up américaine spécialisée dans les trottinettes électriques. Une opération dont le montant n'a pas été révélé. L'acquisition de Spin s'inscrit dans la stratégie de nouvelles mobilités de Ford, qui souhaite proposer aux utilisateurs un ensemble de solutions de déplacement accessibles à tous, en zone urbaine.

Originaire de San Francisco, Spin propose à ses utilisateurs de géolocaliser et de louer des trottinettes dans treize villes et campus universitaires aux Etats-Unis. Cet investissement est rattaché à Ford X, une division de Ford Mobility LLC, fondée en début d'année par le groupe et qui a pour mission d'aller chercher les nouveaux relais de croissance par des activités tierces. Et ce n'est pas la première fois que Ford montre de l'intérêt pour les micro-mobilités. Souvenez-vous, en 2016, au CES de Las Vegas, sous le label Go Drive, le constructeur de Dearborn exposait un vélo pliable à loger dans le coffre de la voiture.

Spin aurait un intérêt à traverser l'Atlantique. Sur le seul marché français, l'un des plus dynamiques d'Europe, le volume de consommation des engins de micro-mobilité a fait un bond spectaculaire en 2017 et pourrait encore croître de 30 % en 2018. L'an passé, il s'est vendu 101 819 trottinettes électriques, ce qui a généré un chiffre d'affaires de près de 62 millions d'euros.