Mondial de l'Auto 2018 : succès pour le stand de l'Anfa

A l'occasion du rendez-vous parisien, plus de deux mille personnes se sont rassemblées sur le stand de l'Association nationale pour la Formation automobile.

Situé cette année dans le hall 1 de la Porte de Versailles (Paris), le stand de l’Anfa a proposé aux visiteurs de s’exercer à la pratique de gestes professionnels et de découvrir trois métiers offrant de nombreux emplois, en l'occurrence ceux de mécanicien, peintre automobile et technicien de maintenance. Au registre de l’innovation, la découverte d’une concession automobile virtuelle et celle d’un fauteuil immersif permettant de s’initier à la conduite de différents véhicules, du moins autonome au plus autonome, ont été proposées.

Les espaces, animés par les équipes de l’Anfa, les apprentis et les formateurs des cinq CFA d’Ile-de-France membres du réseau des CFA Pilotes - l’Aforpa, le CFA de la Carrosserie, le Centre des Formations industrielles (CFI), le Garac et l’Institut national du Cycle et du Motocycle (INCM) – ont accueilli plus de deux mille personnes et près de 400 jeunes franciliens en phase d’orientation, collégiens, lycéens et jeunes des missions locales.

Au programme : accueil en salle de conférence pour une présentation de la branche, de ses métiers et des filières de formation, cinq ateliers d’initiation à des gestes professionnels et un quiz ludique en fin de visite. L’Anfa a également organisé sur son stand la signature, en présence du député européen Jean Arthuis, d’une convention de coopération franco-allemande en faveur de la mobilité européenne des apprentis. Enfin, trois conférences à destination des prescripteurs d’information ont réuni responsables de collège, enseignants, conseillers d’éducation, psychologues.