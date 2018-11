G-Truck lance un plan de formation de ses ateliers

L'enseigne de distribution poids lourd du groupe Alliance Automotive va déployer en 2019 un plan de formation de ses ateliers Top Truck dans le but d'homogénéiser le savoir-faire des collaborateurs. Une initiative montée en partenariat avec le GNFA et Texa.

Ça bouge chez G-Truck et Top Truck. Le réseau de distribution de pièces et l'enseigne de réparation, tous deux spécialisés dans le poids lourd, organisaient le 29 septembre dernier la troisième édition du Meilleur Atelier de France PL. Celle-ci s’est déroulée sur la ligne droite des 24H du Mans Camions sous les yeux de 22 000 spectateurs. Quatre équipes se sont affrontées autour d'une épreuve visant à diagnostiquer et résoudre un défaut de capteur d’arbre à came sur l’un des deux Iveco Stralis Euro 6.

Un challenge qui a vu triompher Yves Berbrouck et Sébastien Delanoe, de l'équipe Steima (G-Truck à Sautron, en Loire-Atlantique). Cette initiative s'inscrit dans le processus de labellisation des ateliers entamée il y a trois ans et qui franchira en 2019 une nouvelle étape. G-Truck souhaite ainsi aller plus loin avec le lancement d’un plan de formation à destination des équipes des ateliers de réparation, l’objectif étant de parfaire et d’homogénéiser le savoir-faire des opérateurs du réseau, notamment sur les technologies équipant les véhicules Euro 6.

Un contexte de pénurie de personnel

Monté en partenariat avec le GNFA et l'équipementier Texa pour les outils de diagnostic, le cursus de formation est composé de cinq modules dédiés à l’identification des pannes autour des thématiques suivantes : expertise technique avec outil de diagnostic, systèmes d’injection et dépollution des moteurs normes Euro 4 ,5 et 6, principe et fonctionnement du multiplexage, découverte des dernières générations EBS et habilitation niveau 2 et 3 pour le gaz naturel.

Selon le niveau et les besoins des techniciens, les stagiaires pourront suivre tout ou partie du programme de formation. Afin de permettre aux gérants de planifier au mieux les périodes de formation dans le planning de l’atelier, les sessions se font en région, par groupes de deux ou quatre ateliers. "Dans un contexte de pénurie de personnel, la formation de ses équipes est un élément de management important. Outre le fait qu’elle permette de disposer d’un personnel très qualifié, elle est également un moyen de faire progresser ses équipes, de les valoriser et de les fidéliser", indique Jean-François Bernard, directeur des activités PL d’Alliance Automotive.