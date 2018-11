Le salaire des non-cadres au plus haut depuis 5 ans

Le salaire moyen des non-cadres atteint 1 607 euros bruts en 2018 et progresse de 1,8 % sur un an. Il s'agit là de la plus forte hausse annuelle depuis 2013, selon Randstad.

Portée par la croissance de l’économie en 2017 et la pénurie de certaines compétences, la fiche de paie des salariés non cadres enregistre une hausse de 1,8 %, soit un record depuis cinq ans. Le salaire moyen s’établit à 1 607 euros, en progression de 28 euros sur une année. Pour la première fois depuis 2014, cette hausse est supérieure à celle du Smic (+1,2 % en 2018). Elle était jusqu’à présent strictement corrélée à la revalorisation annuelle du salaire minimum.

Contrairement à 2017, où le niveau de salaire des professions intermédiaires avait stagné (+0,1 %), elles enregistrent la plus forte hausse, à 3,6 %, soit le double de la hausse moyenne. Du côté des secteurs d'activité, l’industrie tire également son épingle du jeu avec une fiche de paie en hausse de 2,2 % contre 1,5 % de plus pour le BTP et 1,4 % pour les services. Cela témoigne du regain d’optimisme du secteur et d’un climat des affaires bien orienté en 2017.

L'Auvergne-Rhône-Alpes, une Région porteuse

Au niveau des métiers, ce sont les attachés commerciaux qui profitent le plus de ce contexte avec une croissance de leur rémunération évaluée à 6,8 % (1 816 euros bruts), devant les techniciens de maintenance et les techniciens de laboratoire (+5,8 % chacun). Enfin, notons que, sur le plan géographique, cinq Régions affichent une tendance supérieure à la moyenne nationale. L'Auvergne-Rhône-Alpes domine (+3 %) alors que la Bretagne ferme la marche (+0,5 %).

La dixième édition du baromètre Randstad des salaires non cadres est une étude basée sur les salaires réels issus de l’analyse de 1,4 million de fiches de paie, représentant 124 métiers, relevant des statuts ouvriers non qualifiés, employés, ouvriers qualifiés et professions intermédiaires.

"C’est une rupture nette en comparaison des trois dernières années au cours desquelles la revalorisation était bien plus modeste, note François Béharel, président du groupe Randstad France. Les non-cadres bénéficient de la bonne santé de l’économie en 2017, mais également d’un regain de dynamisme de l’Industrie et du BTP. Face à la pénurie de talents, les entreprises n’ont d’autre choix que de proposer des rémunérations plus attractives pour attirer ou conserver les collaborateurs non cadres dont elles ont besoin."