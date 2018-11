Comment mieux gérer le stress des employés ?

Alors qu'une récente étude sur le bien-être et la productivité au travail démontre que 94 % des personnes interrogées estiment être dans un état de stress, des solutions existent pour lutter contre ce fléau.

Pression sur les objectifs, sur les délais, sur les équipes… le travail quotidien est devenu un facteur majeur de stress pour la majorité des employés. D'après une récente enquête de la société Wrike, 94 % des personnes interrogées ont déclaré être victimes du stress sur leur lieu de travail. Plus inquiétant, un tiers d'entre elles qualifient d'élevé voire d'insupportable cet état qui se répercute directement sur leur santé avec des pathologies allant de la simple migraine à la dépression en passant par des risques de crise cardiaque ou de surtension.

Sur le plan psychique, cette étude révèle qu'une personne sur deux manque de sommeil en raison du stress et plus qu'un tiers s'inquiète d'un éventuel "burn out" dans les mois à venir faute d'une amélioration de leurs conditions de travail. Une situation qui se répercute directement sur la productivité des employés. Le stress mène ainsi à la précipitation, à une baisse de la qualité du travail ainsi qu'à une augmentation des erreurs et des malfaçons.

Une cause d'instabilité en entreprise

Enfin, trop de stress peut mener au découragement, ce qui peut entraîner une hausse du turnover dans les équipes. Dans l’enquête Wrike, plus de la moitié des sondés ont admis rechercher un nouvel emploi en cas de stress trop élevé, et 25 % d’entre eux ont effectivement quitté un emploi en raison du stress sur leur lieu de travail. Pour lutter contre ce fléau, il existe des moyens efficaces pour réduire le volume de stress subi par les employés et les aider à le supporter au mieux, même lorsqu’ils doivent gérer de grosses charges de travail.

Le simple fait de reconnaître la charge de travail, et donc le niveau de stress, des employés de la part des managers peut contribuer à améliorer les choses. Autre solution, ne pas déranger les équipes en dehors des heures de bureau. 84 % des sondés indiquent que recevoir un e-mail ou un SMS de la part d’un supérieur en dehors des heures de travail a un impact élevé sur leur niveau de stress. Encore mieux, réduire les heures de présence au bureau et miser sur une plus grande flexibilité du travail (à domicile par exemple) diminuerait significativement le stress.

Moins de réunions et plus d'objectifs réalistes

Sur le plan du management, le fait de n'avoir qu'une seule source d'informations et de décisions, de réduire le temps accordé aux réunions (un problème souligné par 15 % des sondés alors que 71 % des managers les juges improductives et inefficaces), de faire évoluer les employés par petits groupes et de présenter une feuille de route (objectifs) réaliste peuvent aussi contribuer à améliorer les choses.

Vice-président RH de Wrike, Megan Barbier note que "malheureusement, il n’existe aucune stratégie efficace pour éliminer totalement le stress au sein des membres d’une équipe. Mais le seul fait de reconnaître que le stress au travail est un problème fréquent et de trouver des moyens de le réduire est un grand pas".