L'école des ventes Renault Trucks distingue ses premiers élèves

Un an après avoir ouvert ses portes, l'école des ventes Renault Trucks vient de récompenser ses 12 premiers élèves, soit 75 % de la promotion, alors que 14 nouveaux jeunes viennent d'intégrer la seconde promotion.

Mission accomplie pour l’école des ventes de Renault Trucks France. Créée en partenariat avec l'EM Lyon Business School et Spring (filiale d’Adecco), celle-ci vient de récompenser ses premiers élèves. Douze, en l'occurrence, soit 75 % de la première promotion, se sont vu remettre leur diplôme au siège du constructeur au losange situé à Saint-Priest (69). Fraîchement diplômé, Quentin Duval retient de cette année "la solidarité à tout épreuve de mon groupe, une formation complète et diversifiée, mais aussi des intervenants compétents et agréables".

Un sentiment partagé par son camarade Jean-Gabriel Sautour, pour qui "chacun apporte sa pierre à l’édifice. C’est en grande partie une aventure humaine… Nous sommes là pour grandir ensemble, tout le monde en est conscient et l’effet de synergie est exceptionnel. Les intervenants sont de vrais professionnels, avec une réelle passion pour ce qu’ils font. Ils sont disponibles, à l’écoute, et toujours prêts à nous en apprendre plus".

Intégration dans le réseau

"Dans la relation qui se tisse avec nos clients, il est fondamental d’avoir des professionnels parfaitement formés. Des professionnels qui devront s’inscrire dans un processus permanent de formation dans la mesure où notre industrie est en évolution constante. L’arrivée des véhicules électriques de deuxième génération sur le marché et de la connectivité en est un exemple", indique Bruno Blin, président de Renault Trucks.

Leur diplôme en poche, les jeunes ont intégré le réseau de distributeurs et réparateurs Renault Trucks (300 points de vente), où chaque postulant a réalisé la partie pratique de sa formation. Face au succès de cette première promotion, une seconde a ouvert ses portes le 1er octobre avec quatorze jeunes en formation. Outre la vente de véhicules neufs, le contenu du programme s’est ouvert en direction des métiers des véhicules d’occasion et de location.