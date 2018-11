Conduite autonome : Samsung roi des brevets

L'office européen des brevets a remis son rapport sur les dépôts de brevets concernant la conduite autonome. En 2017, Samsung a été le principal animateur, devant Intel et Qualcomm. Toyota est le premier constructeur.

La conduite autonome engendre une explosion du nombre de dépôts de brevets. D'après les chiffres publiés par l'Office européen des brevets, les industriels en tout genre ont enregistré 3 998 dossiers en 2017, soit 7 % de plus que l'année précédente et 333 % de plus qu'en 2011. En comparaison avec d'autres secteurs, il s'agit d'une croissance 20 fois plus rapide, relève le rapport remis par l'organisme européen.

Avec 624 applications, Samsung domine les débats. Derrière, seul Intel s'accroche avec 590 demandes. Qualcomm complétant le podium avec 361 dépôts. Les cadors historiques de l'industrie automobile peinent à rivaliser avec ces entreprises technologiques, en 2017. LG Group, 4e du classement, devance ainsi Bosch avec 348 dépôts contre 343 pour le groupe allemand. Au sixième rang, Toyota (338 dépôts) est le représentant le plus prolifique de la catégorie des constructeurs. Volvo (209 dépôts), Audi (142), Honda (120) et Nissan (107) sont les autres groupes figurant dans le Top 25.

Ce Top 25 pèse pour 40 % du nombre total de brevets déposés en 2017 et se compose de neuf entreprises automobiles (constructeurs et équipementiers), quatre entreprises technologiques dédiées à l'automobile, telles que Waymo, et autant d'entreprises des télécommunications. Les 60 % de dépôts restants sont détenus par plusieurs centaines d'entreprises, rapporte l'Office européen des brevets. Deux secteurs sont principalement concernés, d'abord les plateformes de traitement des données critiques et ensuite les technologies d'interaction avec l'environnement.

Sur le plan de l'origine géographique, l'Europe (37,2 %) et les Etats-Unis (33,7 %) font figures de chefs de file, avec un peu plus de 1 400 brevets chacun. Le Japon a totalisé 13,3 % des demandes, soit un peu moins que l'Allemagne (14,4 %). La Corée du Sud devance ensuite la France, avec 7,3 % de parts contre 4,8 % pour les entreprises de l'Hexagone. L'activité de Volvo contribue largement à placer la Suède dans notre sillage sur la scène internationale (4,7 %).