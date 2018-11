Renault/PSA : les voleurs mis en examen

Cinq personnes, dont deux employés de l'usine Renault de Flins, ont été mis en examen pour avoir dérobé des voitures dans l'usine du constructeur au losange ainsi que dans celle de PSA située à Poissy.

Fin de partie pour les malfrats. Cinq hommes, âgés de 21 à 29 ans, ont été interpelés mardi dernier et mis en examen dans la foulée pour vols, dégradations et escroquerie en bande organisée ainsi que participation à une association de malfaiteurs. Il est reproché à ces personnes, dont deux étaient employés dans l'usine Renault de Flins (78), d'avoir organisé un trafic de voitures qu'ils dérobaient dans des usines de constructeurs automobiles.

Outre le site Renault de Flins, les cambrioleurs se sont aussi attaqués au site PSA de Poissy (78). Le 17 juin 2018, une équipe a tenté d'y voler dix véhicules. Les malfaiteurs ne sont finalement repartis qu'avec deux voitures, et ont été contraints de forcer un barrage de gendarmerie et d'abandonner une Peugeot 3008 dans leur fuite. Dans la foulée, les enquêteurs parviennent à isoler l'ADN de deux hommes, habitant du Havre (76).

Une dizaine de jours plus tard, deux voitures déclarées comme volées le matin même sur le site de Renault Flins sont découvertes avec de fausses plaques d'immatriculation sur un parking non loin de l'usine. La police décide de placer les deux voitures sous géolocalisation en temps réel et suit leurs traces jusqu'au Havre. Elle identifie les lignes téléphoniques de deux hommes travaillant à Renault Flins.

Un ADN identique à l'un de ceux relevés sur le cambriolage de Poissy est aussi isolé, permettant de lier les deux affaires. Les suspects sont mis sur écoute, et des surveillances et filatures mises en place pendant quatre mois. L'enquête a permis de mettre à jour "l'existence d'une association de malfaiteurs chevronnés (...) dérobant des véhicules avant de les acheminer au Havre en vue de leur probable exportation", selon une source policière.