Volkswagen, qui vient de présenter le concept Tarok à Sao Paulo, affiche une croissance de 61,8 % en octobre 2018 au Brésil.

Volkswagen recule de 6,2 % en octobre

Malgré de belles performances au Brésil et en Russie, la marque VW a vu ses livraisons se replier de 6,2 % en octobre 2018, notamment à cause du marché chinois et du WLTP. Au cumul, les ventes restent en croissance.