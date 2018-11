PSA va fermer son usine de Saint-Ouen

En suspens depuis plusieurs mois, l'avenir de l'usine PSA de Saint-Ouen est désormais acté. La direction du groupe a informé les organisations syndicales de la fermeture du site d'ici la mi-2021.

Site industriel de 45 000 m2 implanté en plein cœur de la ville, racheté en 1923 par Citroën et classé monument historique, l'usine PSA de Saint-Ouen (93) vit actuellement les dernières heures de sa riche histoire. D'ici 2021, le constructeur tricolore quittera ces locaux qui seront purement et simplement rasés. A la place, débutera le chantier du futur grand hôpital "Nord-Paris", qui regroupera à termes ceux de Beaujon (Clichy, 92) et Bichat (Paris) avec un potentiel de 5 000 lits et 10 000 emplois dont l'inauguration est espérée pour 2026.

La nouvelle de cette fermeture a été confirmée ce lundi après-midi par la direction du groupe PSA aux représentants syndicaux de cette usine dédiée à l’emboutissage de pièces automobiles. "Nous avons effectivement reçu un courrier de l’Assistance publique - Hôpitaux de Paris, l’AP-HP, fin octobre", confirme à nos confrères du Parisien un des membres de la direction. Dans celle-ci, l'AP-HP indique que l'implantation de son projet de grand hôpital à Saint-Ouen "constitue désormais la seule option instruite par l'AP-HP".

L'avenir des 350 salariés en question

"C’est une décision de l’Etat, pas de PSA. C’est un nouveau coup contre le 93, après la fermeture d’Aulnay (autre site du groupe qui a fermé ses portes en 2014, NDLR). Mais il faut maintenant discuter de solutions pour les salariés, notamment les plus fragiles, toutes catégories confondues", juge Brahim Loujahdi, délégué central adjoint CFTC. "Personne ne doit partir au Pôle emploi, nous veillerons à ce que personne ne reste sur le carreau", indique Bruno Delaysse, de FO.

PSA a deux ans tout au plus pour réfléchir à la question. Et proposer des solutions concrètes. "Deux ans, ça fait court, estime Houari Haddou, responsable syndical au Syndicat indépendant de l’automobile (SIA). On ne va pas se battre contre un projet d’intérêt public, avec des milliers d’emplois à la clé. Mais nous veillerons bien évidemment à ce qu’aucun salarié ne soit laissé de côté." Pour rappel, le site PSA de Saint-Ouen emploie environ 350 personnes.