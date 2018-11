Clem' fait son entrée au catalogue de l'Ugap

Le service d'autopartage de véhicules électriques a annoncé avoir été retenu par l'organisme des achats publics. Désormais au catalogue, il sera accessible sans nécessiter d'appels d'offres.

C'est un petit pas d'importance pour Clem'. La plateforme d'autopartage de véhicules électriques va être intégrée au catalogue de l'Ugap (Union des Groupements d’Achats Publics), selon un communiqué publié ce 12 novembre 2018 par la start-up. Une fois la mise à jour du site effectuée, Clem' pourra être trouvée dans la catégorie logiciels multi-éditeurs spécialisés dans la "gestion du partage de flottes automobiles de véhicules électriques avec modules gestion de bornes de charge, autopartage, covoiturage, service navette, facturation, personnalisation des sites Web et applications".

Pour la start-up, cette validation par l'Ugap marque un tournant dans son développement. Et pour cause, à partir de maintenant, les collectivités pourront faire appel à ses services sans recourir à un appel d'offres. Dans un contexte de transformation de la mobilité en centre-ville, cela représente une véritable opportunité pour l'entreprise de 32 personnes. Clem' permet aux communes de déployer des services d'autopartage qui intègrent les véhicules et les bornes de recharge.

Clem' cible les communes rurales et péri-urbaines. Plus de 100 d'entre elles sont déjà clientes de la solution. "Nous constatons un véritable engouement", estime Olivier Delassus, le directeur général de Clem', qui voit dans ce référencement un moyen de lever la barrière des longs délais de processus d'appels d'offres et d'implémentation. En plus des services de gestion des flottes (VE, vélo, bornes, eNavette…), Clem' proposera la facturation et la gestion des recettes, le paramétrage des applications en marque blanche, la formation et l'édition de rapports.