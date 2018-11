BlaBlaCar reprend Ouibus à la SNCF

La plateforme de covoiturage est entrée en négociation exclusive avec le groupe SNCF pour racheter la filiale Ouibus. Dans le mouvement, la SNCF participe à la levée de fonds de 101 millions réalisée par BlaBlaCar.

Ils se sont découverts au printemps dernier durant les grandes grèves, ils font aujourd'hui affaire. Ce 12 novembre 2018, les groupes BlaBlaCar et SNCF ont annoncé avoir ouvert des négociations exclusives qui portent sur la reprise des activités de Ouibus par la plateforme de covoiturage. Le montant de la transaction n'a pas été communiqué, mais les deux parties se félicitent d'ores et déjà de l'issue de ce projet qui verra naître de fortes synergies.

Car la transaction est un point de départ. La SNCF entre à cette occasion au capital de BlaBlaCar à la faveur d'une levée de fonds de 101 millions d'euros. De fait, BlaBlaCar va faire son apparition sur OUI.sncf, le site de vente en ligne de la SNCF et, dès le printemps 2019, des offres combinées alliant le train et le bus ou le train et le covoiturage seront disponibles sur OUI.sncf. "Cela va permettre de créer plus de 30 000 possibilités de voyages", avance Rachel Picard, la directrice générale de Voyages SNCF.

La reprise de Ouibus intervient dans un contexte tout particulier pour BlaBlaCar. Depuis sa création en 2006, la plateforme de covoiturage n'avait jamais été rentable. Or, selon les annonces du mois de septembre dernier, cela devrait être le cas en 2018. Le groupe revendique 65 millions d'utilisateurs, dans 22 pays à l'échelle de la planète. Une partie des 101 millions d'euros levés servira d'ailleurs à poursuivre cet élan d'internationalisation, confie Nicolas Brusson, directeur général de BlaBlaCar.

La rentabilité, le point faible de Ouibus à ce jour. Créée en 2012 sous le nom d'iDBUS, la filiale de la SNCF qui dessert 300 villes de France (plus de 30 000 points de contact) n'est jamais parvenue à atteindre le seuil de viabilité. Au cours de son histoire, elle a accumulé 165 millions d'euros de perte, dont 36 millions en 2017, malgré ses 12 millions de voyageurs transportés.

Pour mémoire, depuis la rentrée de septembre, Ouibus a annoncé un accord avec Allianz Travel visant à proposer une assurance voyage à ses clients et a lancé la carte Ouiboost offrant une réduction de 25 % aux passagers âgés de 12 à 25 ans (19 euros par an).