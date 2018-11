Seat prend pied dans le marché des e-trottinettes

Comme un écho à l'investissement de Ford la semaine passée, Seat a dévoilé une trottinette électrique au Smart City Expo World Congress. La marque veut concurrencer le modèle économique de Lime et Bird et aussi en vendre en concession.

La nouvelle Seat n'a que deux roues et fonctionne à l'électricité. La marque espagnole a levé le voile sur sa trottinette électrique à l'occasion du Smart City Expo World Congress de Barcelone (13-15 novembre 2018). Baptisée eXS KickScooter, elle est le fruit de la collaboration entre Martorell et Segway-Ninebot. Seat a choisi, en effet, de se baser sur un des modèles phares de la gamme de son partenaire, la Segway ES2, pour concevoir ce produit.

Avec 45 km d'autonomie annoncée et 25 km/h en pointe, l'eXS KickScooter ne veut pas jouer les seconds rôles. Seat semble même vouloir en faire un produit de grande consommation puisque le tarif se situe à 599 euros, selon les informations communiquées lors du salon de Barcelone. Tout ira vite. La marque espagnole entend la commercialiser dès le mois de décembre 2018 dans les concessions françaises, espagnoles, portugaises, allemandes, suisses et autrichiennes. Cela lui donnera un coup d'avance sur les autres constructeurs, au premier rang desquels General Motors, qui lorgnent ce marché.

XMOBA, la filliale indépendante

Ce n'est pas tout, comme Ford avec Spin, Seat nourrit des ambitions sur le marché de la trottinette électrique partagée. "L’objectif de Seat est d’être en contact permanent avec les institutions et les conseils municipaux pour contribuer à une meilleure mobilité future", se dit-il dans les rangs du constructeur catalan, qui révèle être sur le point de lancer un programme pilote pour tester un service inspiré de Lime et Bird, dans la ville de Barcelone et dans d'autres agglomérations espagnoles prêtes à l'accueillir. Pour ce faire, Seat vient de fonder XMOBA, une société indépendante en charge du développement de cette activité.