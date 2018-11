Bernard Hayot reprend la distribution de Kia au Maroc

La marque coréenne sera désormais importée et distribuée par le groupe Bernard Hayot au Maroc. Un accord a été scellé entre les deux parties le 29 octobre 2018. Dans le Royaume, le groupe de distribution gère déjà les activités de Renault Trucks, Hertz et Pirelli.

Exit le groupe Bin Omeir et place au groupe Bernard Hayot (GBH) qui gère depuis le 29 octobre dernier l'importation et la distribution de la marque Kia au Maroc. "En choisissant GBH, Kia Motors s’appuie sur un partenaire doté d’une solide expérience dans le secteur de l’automobile, mais aussi d’une connaissance approfondie du marché marocain. Forts d’une confiance mutuelle, Kia Motors et GBH affirment leur volonté et détermination communes de développer la marque sur le marché marocain tout en apportant un service de qualité", explique un communiqué.

Le groupe Bernard Hayot n'est pas le premier venu au Maroc. En effet, présent dans le Royaume depuis 2005, le spécialiste de la distribution automobile, notamment en Afrique et outre-mer, y exerce des activités avec les marques Renault Trucks, Hertz ou Pirelli.

Le pôle automobile du groupe GBH, qui représente 40 % de l'activité totale du groupe (avec la grande distribution et l'industrie, NDLR), a démarré en 1988 avec Renault en Martinique pour s'étendre ensuite aux quatre départements d’outre-mer ainsi qu'en Côte-d'Ivoire.

L’activité s’est développée avec la distribution de nouvelles marques, dont Toyota en Guadeloupe, Nissan en Martinique, en Guyane et en Nouvelle-Calédonie, Hyundai en Guadeloupe, à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie, Mercedes en Guadeloupe et à La Réunion, et certaines marques du groupe Volkswagen en Guadeloupe et à La Réunion. Le groupe est également implanté en Algérie avec la marque Citroën et au Ghana avec Renault Trucks.